Ce film de Tim McGraw est le titre le plus regardé de Netflix en ce moment

Tim McGraw a plusieurs grands films à son actif, et l’un d’eux est le titre n ° 2 de Netflix le plus regardé en ce moment. The Shack, un film dramatique spirituel de 2017 mettant en vedette McGraw et Octavia Spencer, se situe près du sommet du Top 10 de Netflix, juste derrière le nouveau film de Sandra Bullock, L’impardonnable. En plus de McGraw et Spencer, The Shack met également en vedette Sam Worthington, Graham Greene, Radha Mitchell, Alice Braga, Sumire Matsubara et Aviv Alush.

The Shack est basé sur un roman du même nom de 2007 de William P. Young et raconte l’histoire d’une famille qui se retrouve brisée par une terrible tragédie. Le père (Worthington) se lance dans une mission de vengeance, qui le conduit à une rencontre éthérée qui le changera à jamais. En plus de jouer dans le film, Mcgraw a également co-écrit une chanson pour la bande originale de The Shack, intitulée « Keep Your Eyes in Me ». Fait intéressant, le scénario du film a été co-écrit par Destin Cretton, qui a récemment réalisé Shang-Chi et la légende des dix anneaux de Marvel.

Pour les fans qui cherchent à découvrir plus de rôles d’acteur de McGraw, il sera ensuite vu dans le spin-off de Yellowstone, 1883, qui fait ses débuts ce week-end sur Paramount +. Créé par Taylor Sheridan, 1883 est une préquelle de Yellowstone qui revient en arrière pour raconter l’histoire de James et Margaret Dutton, qui ont voyagé dans le Montana il y a plus d’un siècle pour chercher une vie meilleure. Le patriarche et la matriarche de la famille Dutton seront interprétés respectivement par McGraw et sa vraie épouse, Faith Hill. L’ancienne star de The Ranch, Sam Elliott, jouera Shea Brennan, que Deadline a décrite comme « un beau cowboy dur comme des clous avec une immense tristesse dans son passé ». Brennan est chargé de « guider un groupe du Texas au Montana », mais ils apprendront rapidement qu’il n’est pas du genre à « souffrir les imbéciles ».

Parlant de son approche du tournage du nouveau spectacle, Sheridan a expliqué que le réalisme était crucial. « Je ne construis pas un monde avec des effets visuels », a-t-il déclaré, selon Us Weekly. « Je vais filmer ces coins du monde que les gens n’ont pas vus. Le public d’aujourd’hui est tellement expérimenté. Ils ont tellement vu, donc déplacer le public devient de plus en plus difficile. C’est incroyablement cher et très difficile. Mais nous peut le faire comme John Ford l’a fait. Quand vous avez besoin de 50 wagons, vous allez voir 50 [real] wagons. » 1883 fait ses débuts le dimanche 19 décembre sur Paramount+.