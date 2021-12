Ce film de vampire sur Netflix est presque trop effrayant à regarder

Cela a été vrai toute l’année et le restera dans un avenir prévisible : les fans d’horreur ne risquent pas de manquer de nouveau contenu pour se gaver de Netflix de si tôt. Le film de 2010 Let Me In, avec Chloe Grace Moretz et Kodi Smit-McPhee, n’est que le dernier ajout à la bibliothèque du streamer qui regorge déjà de spectacles effrayants et de films à gros budget qui sont parfaits pour tous les amoureux. du genre.

En parlant de Smit-McPhee, s’il semble familier à certains publics de Netflix, c’est parce que vous l’avez également vu dans une nouvelle version qui se trouve être l’un des plus grands films originaux Netflix de l’année. C’est The Power of the Dog, qui a fait ses débuts sur Netflix plus tôt ce mois-ci et dans lequel il incarne Peter Gordon, le fils du personnage de Kirsten Dunst.

En tout cas, revenons à ce nouveau thriller d’horreur Netflix ajouté il y a quelques semaines. Selon la page de destination de Netflix pour Let Me In, l’intrigue est résumée comme suit. « Un hiver enneigé, un enfant de 12 ans se lie d’amitié avec un nouveau voisin, qui l’aide à résister aux intimidateurs. Elle apporte également un secret sombre et surnaturel dans son monde.

Celui-ci est en fait l’un des titres d’horreur les plus appréciés sur Netflix, d’après les réactions des critiques et des téléspectateurs. Chez Rotten Tomatoes, le film a un score de critiques impressionnant de 88%. C’est basé sur 237 critiques, comme ce petit éloge bizarre de io9: Let Me In « ne vous fera pas sauter de votre siège de peur, mais cela vous laissera une impression durable de ce que c’est que de devenir si déséquilibré qu’une vie de meurtre vaut mieux que n’importe quoi d’autre.

Pendant ce temps, le film a un score d’audience de 76%, basé sur un nombre impressionnant d’évaluations d’utilisateurs (plus de 50 000).

D’autres films d’horreur à essayer

Et quand tu en as fini avec Let Me In ? Voici quelques suggestions d’autres films d’horreur à essayer sur Netflix. Voici quelques-uns de nos favoris, et sans ordre particulier :

Armée des morts

Synopsis de Netflix : « Après une épidémie de zombies à Las Vegas, un groupe de mercenaires prend le pari ultime en s’aventurant dans la zone de quarantaine pour le plus grand casse de tous les temps. » Avec Dave Bautista, Ella Purnell et Omari Hardwick.

La babysitter

Synopsis de Netflix : « Quand Cole reste éveillé après l’heure du coucher, il découvre que sa chaude baby-sitter fait partie d’un culte satanique qui ne recule devant rien pour le faire taire. » La baby-sitter met en vedette Samara Weaving, Hana Mae Lee et Judah Lewis.

Boîte à oiseaux

Synopsis de Netflix : « Cinq ans après qu’une présence invisible menaçante a poussé la plupart de la société au suicide, une survivante et ses deux enfants tentent désespérément de se mettre en sécurité. » Bird Box met en vedette Sandra Bullock, Trevante Rhodes et John Malkovich.

