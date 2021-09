Ce film d’Halloween oublié mérite de devenir une nouvelle tradition des Fêtes .

À chaque Noël (qui arrive beaucoup trop tôt maintenant à la télévision et dans les rayons des magasins), ils jouent toujours les classiques de Ranken/Bass comme Rudolph the Red-Nosed Reindeer, Frosty the Snowman et The Little Drummer Boy. Même pendant Pâques, il est possible de trouver Here Comes Peter Cottontail diffusé. Mais pour une raison quelconque, le stop-motion de la société de production aujourd’hui disparue Halloween spécial a été injustement oublié.

Fête des monstres fous ? a été injustement laissé de côté et mérite d’être joué pour le public chaque année, tout comme les autres spéciaux bien-aimés de Ranken/Bass. Il détient actuellement une impressionnante note Tomatometer de 70% sur Rotten Tomatoes et la dernière production liée à Frankenstein de Boris Karloff avant sa mort.

Ce qui est encore plus surprenant, c’est que Karloff n’était pas la seule légende du cinéma en vedette. Phyllis Diller, connue par beaucoup pour son travail vocal en tant que reine dans A Bug’s Life, a prêté ses talents aux côtés d’Alan Swift qui a exprimé tout le monde, de Tom et Jerry au Frito Bandito.

« Lorsque le Dr Frankenstein prend sa retraite, il appelle une liste internationale de monstres pour élire son successeur. Cependant, son titre n’est pas tout ce qui est en jeu, car le célèbre médecin réalise le secret de la destruction totale qui ne doit pas tomber entre de mauvaises mains. Résumé de Google

De nombreuses blagues et références d’horreur intelligentes tiennent encore aujourd’hui grâce au scénario écrit par le fondateur de Mad Magazine, Harvey Kurtzman. Il y avait même des rumeurs selon lesquelles Forest J. Ackerman aurait travaillé sur le scénario, mais elles ont été contestées au fil des ans. Et bien sûr, il y a les numéros musicaux ringards que tout le monde aime et apprécie dans les films de Rankin/Bass.

La page Web officielle du film étant toujours en ligne, c’est triste Mad Monster Party? est tout au plus un classique culte. Quiconque a besoin du film parfait pour devenir un nouveau Halloween tradition peut le trouver en streaming maintenant sur Amazon Prime, YouTube, Apple TV, Google Play et Vudu.

