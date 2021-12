Ce film d’horreur déchirant a un score de 100% Rotten Tomatoes

2021 nous a donné une multitude de nouveaux films d’horreur, du monde entier et ciblant toutes sortes de démographies. Netflix, en particulier, a produit une cadence assez régulière de contenu de genre d’horreur cette année – avec des exemples allant de la trilogie de films Fear Street à Army of the Dead, Blood Red Sky et bien plus encore. Les sorties en dehors de Netflix, quant à elles, incluent des titres récemment sortis comme The Last Rite, qui ont rapidement atteint une distinction enviable pour lui-même.

Ce film, écrit et réalisé par Leroy Kincaide, s’est adjugé un score parfait de 100% Rotten Tomatoes. Et dès la sortie de la porte, à cela.

Le dernier Rite film 2021

Selon la description du film, qui est disponible numériquement via des sources VOD comme Amazon Prime Video, l’intrigue est la suivante. Lucy est une étudiante en médecine à domicile et victime de paralysie du sommeil. Elle emménage avec son petit ami et devient la proie «d’une force démoniaque déterminée à la déchirer de l’intérieur.

« Déchirée entre la raison et l’inconnu, Lucy n’a d’autre choix que de contacter un prêtre local, le père Roberts pour obtenir de l’aide. Avec le temps qui passe et la force obscure la consumant de l’intérieur, le père Roberts est obligé de faire un choix, de faire la bonne chose et d’impliquer l’église, ou d’aider Lucy en menant son propre exorcisme contre la volonté de l’église.

L’état de Lucy n’est pas quelque chose que j’ai vu abordé ou utilisé souvent dans le contenu de genre d’horreur. Fondamentalement, la condition est exactement ce que son nom implique. Sensation d’être incapable de bouger ou de parler, tout en étant conscient ou conscient de ce qui se passe. Une prémisse assez effrayante et mûre pour un conteur d’horreur, si vous me demandez.

Autres films d’horreur

Après avoir fini de regarder The Last Rite, voici quelques-uns des autres films du genre que Netflix a lancés ces derniers mois.

The Swarm : Le personnage central de The Swarm est Virginie, qui vit et gère une ferme avec ses enfants — Laura, 15 ans, et Gaston, 7 ans. Virginie élève des criquets comme une culture hyperprotéinée. Mais, comme l’explique le synopsis de Netflix, « La vie est dure. Les soucis d’argent et les problèmes pratiques s’accumulent, (et) les tensions avec ses enfants et ses voisins sont vives. Mais tout change quand elle découvre que les sauterelles ont le goût du sang.

Two: Le résumé de Netflix de l’histoire dingue de Two, quant à lui, est le suivant. « Deux étrangers se réveillent pour découvrir que leurs abdomens ont été cousus ensemble et sont encore plus choqués lorsqu’ils apprennent qui se cache derrière leur horrible épreuve. » M’a définitivement perdu contre deux personnes dont les organes sont attachés ensemble. Et oui, il y a une scène de sexe démente entre ces deux personnes. Une note de 1,5/4 chez Rotten Tomatoes a décrit ce film comme « foutu ridicule ».

Une histoire d’horreur classique : « Cinq covoitureurs voyagent dans un camping-car pour atteindre une destination commune », lit-on dans une traduction anglaise de cette fonctionnalité en italien, tirée du matériel de presse de Netflix. « La nuit tombe, et pour éviter une carcasse d’animal, ils s’écrasent contre un arbre. Lorsqu’ils reviennent à la raison, ils se retrouvent au milieu de nulle part. La route sur laquelle ils circulaient a disparu. Maintenant, il n’y a plus qu’une forêt dense et impénétrable et une maison en bois au milieu d’une clairière.

Certainement une configuration d’histoire d’horreur «classique». Pour rendre les choses plus amusantes ? La maison susmentionnée appartient à un culte.