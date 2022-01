Ce film d’horreur effrayant de Netflix fait peur à tant de gens

J’ai lu récemment le résumé d’une étude universitaire qui m’a fasciné à propos de vous tous, païens, qui aimez les films d’horreur. Fondamentalement, ce qu’il faut retenir, c’est que les téléspectateurs qui se soumettent volontiers aux rebondissements, aux frayeurs et à la terreur déchirante du genre horreur ont en réalité plus de résilience mentale que la personne moyenne. Ce qui, entre autres choses, les met dans une meilleure position pour gérer un événement comme la pandémie de santé mondiale actuelle. Selon Psychology Today, en détaillant la nouvelle étude, une théorie soutient que «les films d’horreur offrent une expérience simulée de situations menaçantes et dangereuses, et, ce faisant, offrent aux gens une chance d’éprouver un sentiment de maîtrise des expériences négatives». Et si vous êtes si enclin ? Vous pouvez toujours regarder un nouveau film d’horreur sur Netflix, comme The Wasteland qui vient de sortir, pour mettre cette théorie à l’épreuve.

Le film Wasteland

Sortie aujourd’hui : LA FRICHE. Où regarder : uniquement sur Netflix. Résumé : « Une famille du XIXe siècle vivant dans l’isolement reçoit la visite d’un être maléfique qui se nourrit de peur. Le petit Diego pourra-t-il sauver sa mère de la bête – et elle-même – avant qu’il ne soit trop tard ? pic.twitter.com/uYr4Ar3PMt – Le calendrier d’horreur (@HorrorCalendar) 6 janvier 2022

Sorti la semaine dernière, ce long métrage de 92 minutes en langue espagnole est en grande partie un produit de la pandémie de Covid. Il a été tourné pendant la crise sanitaire mondiale et utilise un casting de seulement trois. La description de l’intrigue par Netflix est tout aussi minimaliste. « La tranquillité d’une famille qui vit isolée de la société est soudainement perturbée par une horrible créature qui mettrait les limites qui les (nouent) à l’épreuve. »

Comme beaucoup d’œuvres d’art qui sortent en ce moment, il est également difficile de ne pas voir ici de liens métaphoriques avec la crise de Covid. De la même manière que de nombreuses familles sont soit en quarantaine, soit accroupies à la maison en ce moment ? Dans ce film, nous avons un père, une mère et un jeune fils qui ont échappé à la violence dans l’Espagne du XIXe siècle. Ils sont maintenant dans une maison un peu isolée. Mais une bête est quelque part à l’extérieur, dans l’ombre, se dressant au-dessus d’eux.

« Les trois interprètes donnent des performances robustes qui exigent beaucoup de respect pour le sérieux de l’histoire », lit-on dans une critique de RogerEbert.com. « Même lorsque The Wasteland devient un peu sec, il y a toujours le répit d’une performance corsée. »

Le train du film d’horreur Netflix continue de rouler

Asier Flores dans le rôle de Diego et Inma Cuesta dans le rôle de Lucia dans « The Wasteland » de Netflix. Source de l’image : Lander Larranaga/Netflix

Je ne sais pas si la théorie notée ci-dessus est vraie. La sur-indexation du contenu du genre horreur peut-elle favoriser quelque chose comme la résilience mentale. Cela semble certainement plausible, cependant. Que plus vous vous imposez de gymnastique mentale et émotionnelle, plus cela durcit votre psychisme. Du moins, pour certaines personnes.

Au minimum, cela pourrait aider à expliquer pourquoi Netflix continue de proposer autant de contenu frais dans ce genre. Rendez-vous sur la page Horreur de Netflix pour obtenir une sélection organisée de tous les titres actuels de la plate-forme dans cette catégorie, comme The Wasteland. En attendant, une partie de notre couverture récente de ces titres Netflix est également disponible ci-dessous.