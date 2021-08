Ce film d’horreur Netflix effrayant pourrait vous faire réévaluer les agriculteurs

Netflix est le cadeau qui continue d’offrir aux amateurs de films d’horreur, avec le streamer ajoutant encore un autre titre qui vous fera peur à moitié à sa pile de contenu incroyablement vaste. Le plus récent ajout à la bibliothèque? L’Essaim, un long métrage de langue française avec une prémisse assez sanglante.

Le personnage central de The Swarm est Virginie, qui vit et exploite une ferme avec ses enfants — Laura, 15 ans, et Gaston, 7 ans. Virginie élève des criquets comme une culture hyperprotéinée. Mais, comme l’explique le synopsis de Netflix, « La vie est dure. Les soucis d’argent et les problèmes pratiques s’accumulent, (et) les tensions avec ses enfants et ses voisins sont vives. Mais tout change quand elle découvre que les sauterelles ont le goût du sang.

Meilleure offre du jour Echo Dot d’Amazon s’envole des étagères à seulement 35 $! Prix : était 50 $, maintenant 34,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

The Swarm, maintenant en streaming sur Netflix

Elle laisse finalement ses criquets commencer à se nourrir de son propre sang. Ce qui, d’une part, est sacrément dégoûtant. Mais, si vous pouvez dépasser cela, il y a aussi un élément de commentaire social ici. Plus précisément, sur le sang, la sueur et les larmes que les agriculteurs comme elle versent dans leur gagne-pain.

L’Essaim a également été acclamé par la critique et a fait le buzz avant que Netflix ne l’acquière. Il a par exemple remporté le prix de la meilleure actrice ainsi que le prix spécial du jury au festival du film de Sitges l’année dernière. Il a également été sélectionné pour la Semaine de la Critique de Cannes 2020. Et sa sortie survient à un moment où Netflix a lancé une tonne d’autres projets liés à l’horreur.

Comme nous l’avons noté dans notre article ce week-end, Netflix a publié une multitude de titres d’horreur effrayants ces dernières semaines. Des exemples remarquables incluent la trilogie Fear Street et la langue italienne A Classic Horror Story, qui ont toutes deux immédiatement atteint le sommet du classement des 10 meilleurs films du streamer. Certains des nouveaux titres ont également été du côté à plus petite échelle et plus indie des choses. Nous mettrons quelque chose comme Aftermath, sur la terreur vécue par un jeune couple après avoir emménagé dans la maison de ses rêves, dans cette catégorie.

Réaction à l’essaim

Attendez qu’il y ait maintenant un film d’horreur français sur Netflix sur l’élevage de sauterelles hématophages comme source de nourriture alternative ? INSCRIVEZ-MOI ! https://t.co/xRv6h3KIWc – Miles Zhang (@ymilesz) 6 août 2021

En termes de réaction critique à The Swarm, en attendant, cela ne va pas beaucoup mieux que cela. Au moment d’écrire ces lignes, le film bénéficie d’un score de critique parfait sur le site d’agrégation de critiques Rotten Tomatoes. “Ce qu’Alfred Hitchcock a fait pour les oiseaux”, note un critique du New Yorker, “le réalisateur français Just Philippot le fait pour les sauterelles dans ce film d’horreur extravagant et profondément pratique”.

En note un autre, de Screen International : « Cet effort ambitieux peut s’avérer trop pratique dans ses points d’intrigue avant la fin, mais il s’agit toujours d’un début impressionnant avec des effets numériques et mécaniques parfaitement intégrés et une performance centrale incroyablement gung-ho. “

La durée d’exécution de The Swarm est d’environ 1 heure et 40 minutes. Et au casting, Suliane Brahim, Sofian Khammes et Marie Narbonne, entre autres.

Meilleure offre du jour Une remise folle de 70 $ réduit les AirPods 2 avec chargement sans fil au meilleur prix d’Amazon de 2021! Prix : Était 199 $, maintenant 128,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission