Ce film d’horreur Netflix explose à nouveau maintenant que la préquelle est sortie

Cela ne devrait probablement pas être une surprise, mais la sortie du dernier film à succès de Zack Snyder sur Netflix (l’extrêmement agréable Army of Thieves) a créé un bel effet de halo qui profite également au film Snyder qui l’a précédé. Ce serait l’Armée des morts remplie de zombies, qui a enregistré un joli record dingue pour Netflix au cours de ses premières semaines après la sortie. Et qui est également revenu à la liste des 10 meilleurs films aux États-Unis du streamer, maintenant que la suite du film – qui présente considérablement moins de zombies et plus de sécurité – est sortie et domine également le classement Netflix.

Army of Thieves est actuellement au 6e rang, au moment où j’écris ces mots, sur la liste combinée des 10 meilleurs films et émissions de télévision de Netflix pour les États-Unis. Cela met assez bien en place la suite plus axée sur les zombies, il fallait donc s’attendre à ce qu’une attention renouvelée suive pour la suite.

Army of the Dead, à nouveau tendance sur Netflix

Une scène de « L’armée des morts » de Netflix. Source de l’image : Clay Enos/Netflix

Au moment d’écrire ces lignes, le film original de la franchise (Army of the Dead) est actuellement n°10 sur la liste Netflix des 10 meilleurs films aux États-Unis.

Cet été, Netflix a déliré que le thriller zombie réalisé par Zack Snyder ait rapidement battu des records pour figurer parmi les films originaux les plus populaires du streamer. En ce qui concerne l’histoire, pour ceux d’entre vous qui ne l’ont pas encore vu, c’est assez simple. « Après une épidémie de zombies à Las Vegas », lit-on dans le résumé de Netflix, « un groupe de mercenaires prend le pari ultime, s’aventurant dans la zone de quarantaine pour réaliser le plus grand casse jamais tenté. »

72 millions de foyers parient sur la mort. ARMY OF THE DEAD a été le film n°1 dans le monde et devrait être l’un des films les plus populaires de Netflix au cours de ses 4 premières semaines. pic.twitter.com/85foTPFAny – NetflixFilm (@NetflixFilm) 28 mai 2021

Le casting comprend Dave Bautista, Ana de la Reguera, Tig Notaro et Matthias Schweighofer. Army of Thieves, quant à lui, est une histoire de préquelle, construite autour du personnage de Schweighofer – un brillant briseur de coffre-fort.

Avis et notes

Dans le matériel de presse de Netflix pour Army of the Dead, Snyder explique qu’il en a eu l’idée après avoir tourné Dawn of the Dead en 2004. «Je me suis tellement amusé avec le genre et en pensant aux tropes du genre, et je me suis vraiment dit que je devrais essayer de pousser ces tropes encore plus loin.

« Alors, j’ai commencé à réfléchir à des scénarios qui seraient intéressants pour moi, comme un concept basé sur une mission. »

Chez Rotten Tomatoes, le film a actuellement un score d’audience assez solide de 75%, basé sur plus de 250 évaluations d’utilisateurs. Du côté des critiques de l’équation, le score est actuellement de 67%. C’est basé sur 280 critiques, comme cet éloge de The Ringer. « Army of the Dead est peut-être un spectacle explosif et stupide, mais cela ne le rend pas sans cervelle. Si quoi que ce soit, Snyder a prouvé qu’il y a encore beaucoup de vie derrière sa marque particulière de chaos.