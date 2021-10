Ce film fantastique médiéval épique a atteint la première place sur Netflix

De tous les films disponibles à regarder sur Netflix en ce moment, le film n ° 1 sur la plate-forme de streaming (au moins aux États-Unis) est un film de quatre ans mettant en vedette Jude Law et Charlie Hunnam sur la légende arthurienne. Oui, aussi étrange que cela puisse paraître, étant donné qu’il y a eu des années de nouvelles versions depuis lors – King Arthur de 2017, qui a échoué au box-office? Il atteint le sommet du Top 10 des films de Netflix.

Les critiques l’ont détesté. Presque personne n’est allé le voir. Alors pourquoi a-t-il explosé sur Netflix ? Nous avons tous les détails sur ce film, réalisé par Guy Ritchie, ci-dessous.

Film Le roi Arthur — #1 sur Netflix

Et maintenant, un clip très important de Charlie Hunnam dans King Arthur : Legend Of The Sword. Maintenant sur Netflix pic.twitter.com/8177yQathS – Netflix (@netflix) 26 octobre 2021

Hunnam a le rôle-titre dans ce récit de l’histoire du roi Arthur. Il incarne le roi emblématique dans une histoire qui touche toutes les notes familières, comme la saga Excalibur. De Warner Bros.’ résumé du film : « Lorsque l’enfant père d’Arthur est assassiné, Vortigern (Jude Law), l’oncle d’Arthur, s’empare de la couronne.

« Dépouillé de son droit d’aînesse et sans aucune idée de qui il est vraiment, Arthur arrive à la dure dans les ruelles de la ville. Mais une fois qu’il a retiré l’épée de la pierre, sa vie est bouleversée et il est obligé de reconnaître son véritable héritage… qu’il le veuille ou non.

Réactions des critiques et du public

Chez Rotten Tomatoes, le film a actuellement un score assez horrible de 31% auprès des critiques, sur la base de 275 critiques. Ceux-ci incluent cette complainte d’Ars Technica : « Même les scènes de combat sont ternes, enveloppées de poussière et janky avec le ralenti. Honnêtement, la situation du maniement de l’épée était si mauvaise que je me suis retrouvé obsédé par les quelques petites choses qui n’avaient pas été tachées par CGI. Soit dit en passant, le titre de cet article est encore plus mordant, se plaignant que le film « est mauvais d’une manière dont je ne savais pas que les films pouvaient être mauvais ».

Cependant, le public semble avoir une bien meilleure opinion du film. Le score d’audience de King Arthur’s Rotten Tomatoes se situe à 69%, sur la base de 25 000 notes.

Bien sûr, cet ajout d’octobre à la bibliothèque de contenu de Netflix était loin d’être le plus attendu du mois. Les autres grandes sorties ce mois-ci sur Netflix – qui n’ont pas des années – incluent Army of Thieves, ainsi que les nouvelles saisons de Locke & Key and You. Ce dernier a rapidement pris la place n ° 1 sur Netflix de Squid Game dès ses débuts.

Netflix novembre 2021

En ce qui concerne la suite, consultez notre récapitulatif complet de toutes les émissions et films à venir bientôt sur Netflix à partir de la semaine prochaine, avec l’arrivée de novembre. Les abonnés ont certainement un mois chargé en magasin. Combien occupé? Rien que le 1er novembre, 30 films et séries différents sont diffusés sur le streamer.