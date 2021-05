Ce film Netflix est l’un des meilleurs films en streaming en ce moment malgré de terribles critiques – .

Tout le monde sait maintenant que Netflix est une bête absolue en ce qui concerne le volume de divertissement qu’il produit d’un mois à l’autre, gardant ses dizaines de millions d’abonnés occupés à profiter de tonnes de nouveaux contenus télévisuels et cinématographiques. Pour utiliser le mois de mai comme un exemple, cette nouvelle offre de contenu comprend tout, de la série originale de Netflix comme Jupiter’s Legacy, le nouveau drame coréen original de Netflix Move to Heaven and Love, Death & Robots: Volume 2 à des films originaux de Netflix tels que Army of the Dead, avec Dave Bautista, et The Woman in the Window – ce dernier fait actuellement partie des meilleurs films en streaming sur toutes les principales plates-formes de streaming.

Cette distinction provient du service de moteur de recherche en streaming Reelgood, qui place le film dirigé par Amy Adams au sommet de son classement des films en streaming les plus regardés de la semaine du 12 au 18 mai. Mais avant de regarder le film, vous devriez probablement d’abord être conscient de quelques choses, au-delà du simple fait qu’il s’agit d’un titre en streaming assez demandé pour le moment.

Tout d’abord, voici quelques informations de base sur le film, gracieuseté de Netflix. Il est adapté du roman à succès 2018 du même nom d’AJ Finn, et met en vedette Adams dans le rôle d’Anna Fox – «une psychologue pour enfants agoraphobe qui se retrouve à garder un œil sur la famille parfaite de l’autre côté de la rue à travers les fenêtres de son New York. Brownstone de la ville. Sa vie est bouleversée lorsqu’elle est témoin par inadvertance d’un crime brutal … des secrets choquants sont révélés et rien ni personne n’est ce qu’ils semblent dans ce thriller psychologique à suspense mettant en vedette Amy Adams, Gary Oldman, Anthony Mackie, Fred Hechinger, Wyatt Russell, Brian Tyree Henry, Tracy Letts, Jennifer Jason Leigh et Julianne Moore. »

Amy Adams 📸

🍷

👀

🔪 LA FEMME DANS LA FENÊTRE Sur Netflix le 14 mai pic.twitter.com/oBzwZj5I2c – NetflixFilm (@NetflixFilm) 4 mars 2021

Les critiques et critiques, ainsi que de nombreux téléspectateurs précoces, semblent avoir eu jusqu’à présent la même réaction au film – ils le détestent.

Ouvrez la liste des tomates pourries pour La femme dans la fenêtre, par exemple, et vous serez accueilli par un public terriblement mauvais et des pourcentages de scores de critiques (39% et 27%, respectivement). Le consensus des critiques, selon Rotten Tomatoes, est le suivant: «Un thriller milquetoast et confus qui se noie dans ses hommages frénétiques, The Woman in the Window verra le public fermer les rideaux.

Yikes. De même, du journal britannique The Independent, qui a rassemblé un certain nombre de commentaires sur le film sur les réseaux sociaux:

«La femme à la fenêtre est si mauvaise… il suffit de regarder Rear Window par Alfred Hitchcock à la place!» une personne a écrit.

Un autre a déclaré: «Pourquoi regarder La femme à la fenêtre (2021) alors que vous pouvez regarder Rear Window (1954)?»

Un spectateur frustré l’a appelé «encore UN AUTRE remake de REAR WINDOW», ajoutant: «La fenêtre arrière n’avait pas besoin d’un autre remake. Et ils n’étaient même pas subtils à ce sujet. Il y avait littéralement une photo de la fenêtre arrière diffusée à la télévision.

Pour moi, cela montre à quel point Netflix est devenu un mastodonte culturel, même lorsqu’il produit des choses qui ne sont pas universellement bien reçues – en fait, des choses qui sont largement planifiées. Et, bien sûr, à cette fin, n’oubliez pas que la beauté (ou son absence) est toujours dans l’œil du spectateur. Un écrivain de Town & Country, par exemple, soutient que toutes les critiques de La femme à la fenêtre passent à côté de l’essentiel.

Voici la liste complète des films les plus regardés cette semaine sur tous les principaux services de streaming, encore une fois, par Reelgood:

La femme à la fenêtre

Ceux qui me souhaitent la mort

Oxygène

Principe

Combat mortel

Groenland

Wonder Woman 1984

Ombre dans le nuage

Tom Clancy’s sans remords

Les Mitchells contre les machines

