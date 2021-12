Ce film Netflix très attendu a l’air si époustouflant

Les gens sont tellement enthousiasmés par le somptueux nouveau film original Netflix du réalisateur Paolo Sorrentino, La Main de Dieu, que lorsque le film a fait sa première sortie en salles en Italie il y a quelques jours ? Il y avait des hurlements que 250 écrans n’étaient pas assez proches pour accueillir l’énorme intérêt pour le film (avant ses débuts en streaming le 15 décembre).

C’est même si 250 écrans représentaient la sortie théâtrale initiale la plus expansive pour un film Netflix jusqu’à présent en Italie. Les cinémas du pays bénéficieront également de la plus longue fenêtre à ce jour entre les débuts en salles de The Hand of God et le moment où il fait ses débuts sur Netflix. Néanmoins, le point le plus important est qu’il y a une telle quantité d’anticipation pour ce film, une histoire de passage à l’âge adulte sur un jeune garçon dans le Naples des années 1980. Cela coïncide également avec un changement radical d’attitude envers le géant du streaming. Le fait italien que les cinémas italiens se plaignent maintenant de ne pas avoir assez d’exemplaires du nouveau film de Netflix ? C’est bien loin de ce mois-ci il y a à peine deux ans. À l’époque où Netflix a sorti Roma d’Alfonso Cuaron, et à peine 50 exemplaires du film sont sortis dans les cinémas italiens au début.

Le film La Main de Dieu sur Netflix le 15 décembre

« Merveilleux », « sensuel » et un « chef-d’œuvre sublime ». Découvrez la bande-annonce officielle de #TheHandOfGod. Un film de Paolo Sorrentino, lauréat d’un Academy Award®, avec Filippo Scotti, dans certains cinémas en décembre et sur Netflix le 15 décembre. pic.twitter.com/47otFiAQOS – La main de Dieu (@handofgodfilm) 11 novembre 2021

En ce qui concerne La Main de Dieu, l’histoire ici semble assez simple. Selon Netflix, « le jeune Fabietto poursuit son amour pour le football alors que la tragédie familiale frappe, façonnant son avenir incertain mais prometteur en tant que cinéaste ».

Mais même si vous ne le saviez pas, ou vraiment aucun détail ? Je dirais que vous pouvez toujours regarder la bande-annonce ci-dessus et vous sentir assez ému. Et comme s’il y avait un balayage atmosphérique magnifique et une beauté visuelle dans ce film qui transcende le langage et le lieu.

« La Main de Dieu est une histoire pleine de joies inattendues, comme l’arrivée de la légende du football Diego Maradona, et une tragédie tout aussi inattendue », explique le matériel de presse de Netflix. « Le destin joue son rôle, la joie et la tragédie s’entremêlent, et l’avenir de Fabietto est mis en mouvement. »

Pour faire ce film ? Sorrentino est retourné dans sa ville natale pour raconter ce qui serait son histoire la plus personnelle à ce jour. « Une histoire de destin et de famille, de sport et de cinéma, d’amour et de perte. »

Réaction jusqu’à présent

Actuellement, le film a un score de 79% de critiques sur Rotten Tomatoes. Ce score est basé sur 34 avis à ce jour. Ce n’est pas mal du tout pour une version hybride de Netflix qui n’a même pas encore atteint le streamer.

Voici ce que disent les critiques qui ont déjà vu le film :

The Globe and Mail : « La Main de Dieu est un gâchis tentaculaire et magnifique, mais vous ne pouvez pas détourner le regard – et cela pourrait bien vous briser le cœur. » Radio Times : « C’est captivant, obsédant, voire choquant parfois, avec une visualisation grandiose de la ville majestueuse et en ruine et de ses environs spectaculaires. » The Hollywood Reporter : « Retourner à ses racines napolitaines…

La main de Dieu sera dans certains cinémas américains le 3 décembre. Il fera ses débuts sur Netflix le 15 décembre.

Une scène du prochain film original de Netflix « La Main de Dieu ». Source de l’image : Gianni Fiorito/Netflix