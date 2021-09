Ce film oublié de Ryan Reynolds vient de monter en flèche au n ° 1 sur Netflix – .

Ryan Reynolds a certainement tout ce que l’équivalent sur grand écran est de la main chaude dans le sport. Son Free Guy était une aventure amusante et délirante sur le thème du jeu vidéo et l’un des moments les plus agréables que j’ai eu au cinéma jusqu’à présent cette année. Reynolds est sur une telle séquence en ce moment qu’il a peut-être, en fait, contribué à apporter une nouvelle popularité à l’un de ses anciens films qu’il a lui-même saccagé (Green Lantern). Et il semble avoir fait la même chose à un autre de ses premiers films oubliés dont je ne savais même pas qu’il existait – Safe House, dans lequel il joue avec Denzel Washington – mais qui l’écrase néanmoins sur Netflix en ce moment.

Film Safe House dominant Netflix

La liste des 10 meilleurs films de Netflix a ce titre oublié de 2012 qui domine le tableau aujourd’hui. Ce classement couvre les sorties américaines sur le streamer et est à jour au moment de la rédaction de cet article (21 septembre). Il montre également que Safe House bat un certain nombre d’originaux de Netflix, tels que Kate et Nightbooks.

Dans le film, Reynolds joue un agent de la CIA. Il est chargé de déplacer un dangereux criminel (joué par Washington) loin d’une maison sûre vulnérable. Le synopsis Netflix de Safe House décrit ainsi l’intrigue : « L’agent de la CIA Matt Weston doit faire sortir un dangereux criminel d’une maison sûre de l’agence qui a fait l’objet d’attaques et l’amener dans un endroit plus sûr. En plus de Reynolds et Washington, il met également en vedette Vera Farmiga, Brendan Gleeson et Sam Shepard.

Voici un contexte supplémentaire sur l’époque différente à laquelle appartient ce film. Il a été publié, d’une part, la même année que le président Obama a été élu pour un deuxième mandat. L’iPad n’avait que deux ans à ce moment-là, et le plus grand film de l’année était The Avengers, écrit par Joss Whedon.

Réaction

Malheureusement, cependant, le film Safe House n’a pas exactement résisté au fil du temps pour être un succès auprès des critiques.

Chez Rotten Tomatoes, le film a actuellement un score de 53% de critiques. C’est basé sur 194 critiques, comme celle de The New Yorker qui déplore que “le look super saturé et la coupe rapide du film ne sont que de simples substituts à tout véritable sens de l’intrigue”.

Les téléspectateurs, cependant, semblent très satisfaits du film. Il a un meilleur score d’audience sur le même site d’agrégation d’avis : 63 %, sur la base de plus de 100 000 évaluations. Il y a aussi beaucoup de sentiments positifs à propos du film sur les réseaux sociaux en ce moment. Cela témoigne probablement de ses bonnes performances sur Netflix, aussi éphémères soient-elles.

Un utilisateur de Twitter a noté que même si le thriller n’innove pas vraiment, c’est “une montre amusante”, quoi qu’il en soit. Un autre a fait l’éloge du film : « Cela fait si longtemps que je n’ai pas vu de film d’action réaliste, alors je suis content d’avoir décidé de regarder Safe House. J’ai choisi le premier film que j’ai vu sur Netflix et cela s’est avéré être deux heures agréables, (donc) je vais peut-être commencer à choisir des films au hasard plus souvent.