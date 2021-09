Ce film oublié de Tim Burton gagne une nouvelle vie juste à temps pour Halloween .

Tim Burton est le roi des films d’horreur gothiques et fantastiques – Beetlejuice, The Nightmare Before Christmas et Sweeny Todd le montrent très clairement. Pourtant, il a eu beaucoup de films que de nombreux fans ont oubliés, y compris ce spécial produit pour Disney qui n’a jamais été diffusé officiellement. une fois que.

Hansel et Gretel n’ont été diffusés qu’une seule fois sur The Disney Channel le 31 octobre 1983, ce qui rend presque impossible la recherche des fans du désormais célèbre réalisateur pendant de nombreuses années. Bien qu’il soit apparu dans quelques expositions d’art spéciales, il a été considéré comme un support perdu pendant un certain temps et n’a été complètement récupéré qu’en 2014.

On soupçonne que Burton était gêné par la qualité du film et que Disney pensait qu’il était trop effrayant et terrifiant pour son public typique et lui a donc permis de sombrer dans l’obscurité. Mais les fans avertis l’ont rappelé à l’approche d’Halloween.

Plusieurs utilisateurs du subreddit /r/horror étaient ravis de réaliser que le spécial existait et ont été impressionnés et perturbés par ce qu’ils ont vu.

Heureusement pour ceux qui veulent vérifier, chez Tim Burton Hansel et Gretel est disponible pour regarder gratuitement sur YouTube. Nous ne pouvons qu’espérer que les fans se souvenant soudainement de ce classique effrayant perdu inciteront Disney à enfin sortir une version de meilleure qualité sur Disney +.