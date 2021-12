Ce film oublié d’Eddie Murphy est sorti de nulle part pour dominer Netflix

Le film n°1 sur Netflix aux États-Unis en ce moment n’est pas une surprise du tout. C’est le nouveau drame de cow-boy de Benedict Cumberbatch, The Power of the Dog, qui a des critiques positivement ravies et toutes sortes de récompenses l’entourent. Si vous regardez un peu plus loin dans la liste des 10 meilleurs films de Netflix pour les États-Unis en ce moment, cependant, certaines surprises vous sautent aux yeux. Comme le film d’Eddie Murphy actuellement à la troisième place, juste derrière la nouvelle comédie romantique de Noël de Netflix, Single All the Way.

Le film auquel nous faisons référence est Life, qui est en fait l’un des meilleurs titres sur Netflix depuis des jours maintenant. Et qui bat actuellement la notice rouge originale de Netflix – le plus grand film original du streamer.

Un classique d’Eddie Murphy, tendance sur Netflix

Au cas où vous auriez oublié de quoi il s’agit – ou que vous n’ayez jamais eu le temps de le voir du tout – voici le résumé de Netflix. « Après qu’un petit arnaqueur ait récupéré la poche d’un caissier de banque, les deux hommes sont piégés et doivent endurer la présence de l’autre dans la même prison. »

C’est certainement un retour à une autre époque. Un endroit où les cinémas et les multiplexes regorgeaient de toutes sortes de plats théâtraux, des films indépendants aux comédies en passant par les superproductions à gros budget. Et les rangées de chaises moelleuses, bien sûr, étaient remplies de cinéphiles. Maintenant? Il semble que Netflix soit l’un des derniers endroits pour profiter de ce genre de chose. Avec Hollywood décidant de plus en plus qu’il ne vaut pas la peine de risquer de l’argent sur autre chose que la propriété intellectuelle connue avec un gros gain garanti.

À l’époque, cependant, il y avait une tonne de ce type de contenu. Agréable et oubliable. C’est-à-dire que ce classique d’Eddie Murphy n’était pas, euh, le titre le plus bien reçu par la critique du catalogue du comédien. Chez Rotten Tomatoes, par exemple, il a actuellement un score de critiques de 50%. C’est basé sur 54 avis. Le public a néanmoins adoré. Le score d’audience de Life sur Rotten Tomatoes est de 77% – basé sur plus de 50 000 évaluations d’utilisateurs.

Top 10 des films Netflix

Si vous voulez vérifier celui-ci sur Netflix, cependant, vous n’avez pas beaucoup de temps. Il est actuellement prévu de sortir le streamer après le 31 décembre. Bien sûr, si vous le souhaitez, vous pouvez également le louer ou l’acheter via des sources de vidéo à la demande comme iTunes et Amazon Prime Video, car il y est également disponible.

En attendant, la dernière composition de la liste des 10 meilleurs films de Netflix pour les États-Unis contient de nombreuses autres suggestions sur ce qu’il faut regarder d’autre en ce moment. Vous savez, une fois que vous avez terminé avec ce joyau d’Eddie Murphy – ou si ce n’est pas votre style, et vous avez besoin d’une recommandation différente.

Nous sommes encore à quelques semaines de Noël, mais, comme vous pouvez l’imaginer, les films sur le thème des vacances sont actuellement très demandés par les utilisateurs de Netflix. Il y en a trois actuellement sur la liste des 10 meilleurs, que vous pouvez consulter dans leur intégralité ci-dessous.

Fait intéressant, la majorité de ce que vous trouverez ci-dessous est du contenu tiers. Pas, en d’autres termes, des films originaux de Netflix. La liste des 10 meilleures émissions de télévision de Netflix, en revanche, est une autre histoire (les originaux du streamer dominent totalement celui-ci).

Le pouvoir du chien

Célibataire jusqu’au bout

La vie

Avis rouge

Boucleur

Un garçon appelé Noël

Un château pour Noël

Citoyen respectueux des lois

meurtri

Destination finale 5