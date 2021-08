Ce filtre améliore la qualité de l’eau que vous buvez et peut vous faire économiser des centaines d’euros | Vie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous habitez dans une région où l’eau du robinet n’a pas bon goût, il existe des filtres qui l’améliorent considérablement et ont également un très bon prix.

Vous passez sûrement l’été dans votre résidence secondaire ou en vacances dans une ville que vous n’avez pas encore visitée et vous rencontrez un petit problème : l’eau du robinet n’a pas trop bon goût.

Dans certaines régions d’Espagne, l’eau laisse beaucoup à désirer à la fois en termes de goût et de texture et lorsque vous y vivez ou y passez des saisons, vous êtes obligé d’acheter de l’eau en bouteille. Cependant, il existe des moyens de contourner cela. Vous avez peut-être entendu parler des carafes filtrantes Brita, mais saviez-vous que la marque propose également un accessoire pour le robinet?

Le Brita à la pression Il se peut utiliser sur n’importe quel robinet standard et grâce à un filtre à charbon actif, il retient les substances qui altèrent le goût de l’eau. Son prix actuel sur Amazon n’est que de 46 euros, après avoir été abaissé de plus de 10 euros.

De plus, son échangeur d’ions réduit les métaux et la membrane à fibres creuses filtre les particules et 99,9 % des bactéries. Il ne filtre pas la chaux, mais réduit le chlore, les métaux lourds, les microplastiques, etc.

Son tableau de bord affiche l’état du filtre, vous savez donc quand le changer. Il est livré avec cinq adaptateurs et dispose de trois modes de débit pour la sortie d’eau.

Lors de son acquisition tu prends une cartouche. Chacun d’eux vous dure plus ou moins environ 600 litres.

Grâce à ce gadget, vous économiserez beaucoup d’argent lors de l’achat d’eau en bouteille et vous pourrez également réduire considérablement la consommation de plastique.

Jusqu’à présent, plus de 3 000 acheteurs ont laissé leur avis sur le produit et 3 sur 4 lui attribuent une note de 5 étoiles.

“Très content ! J’avais un pichet Brita classique, et quand j’ai vu ce gadget j’ai décidé de l’essayer. La vérité est que, pour nous, il se porte très très bien, nous avons déjà définitivement retiré le pichet, et même un nouveau système qui l’améliore… Nous boirons toujours l’eau de ce système. Tu n’as pas à attendre que ça coule, c’est comme une fontaine“, explique un acheteur nommé Xavi.

“Le filtré et le goût est meilleur que celui de la carafe Un peu gros mais c’est logique, le filtre doit être gros. Un achat recommandé surtout si vous habitez comme moi dans la région d’Alicante », explique Semseca.

