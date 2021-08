Ce fonds spéculatif dit que ses investissements cryptographiques se poursuivront malgré la volatilité des prix ⋆ Crypto new media

Dans une lettre aux investisseurs, Daniel Loeb, fondateur et PDG du fonds spéculatif basé à New York, Third Point Management a réitéré la disposition positive de son entreprise envers les monnaies numériques. Dans la lettre, Loeb a noté le potentiel de l’entreprise à financer en permanence des entreprises de cryptographie innovantes, comme il l’a fait avec CipherTrace, Bitwise et FTX Derivatives Exchange.

Les hedge funds se sont dotés d’investissements dans l’écosystème de la monnaie numérique au cours de l’année écoulée, aidant à envoyer les prix des crypto-monnaies comme Bitcoin (BTC) vers de nouveaux sommets. L’entrée directe ou indirecte de sociétés de gestion financière traditionnelles comme Third Point est particulièrement prometteuse pour l’écosystème de la cryptographie, car elle signifie que l’industrie atteint la maturité.

L’inconvénient de la réglementation

Au fur et à mesure de l’évolution de l’écosystème de la monnaie numérique et de la transition vers une industrie d’un billion de dollars, l’attention et l’intérêt des régulateurs ont été ravivés. Dans ce que beaucoup dans l’industrie de la crypto-monnaie considèrent comme un moyen de supprimer les progrès de l’industrie en pleine croissance, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis est restée catégorique quant à l’approbation d’un produit Bitcoin ETF. Ceci est différent de nombreuses économies avancées, dont le Brésil, l’Allemagne, le Canada et la Suisse, avec des produits similaires.

Daniel Loeb voit cependant les choses différemment, soulignant les tendances disruptives de la technologie.

« Alors que la crypto est généralement considérée comme une classe d’actifs alternative (et spéculative), nous sommes plus intrigués par son potentiel à devenir une technologie perturbatrice, ayant un impact sur de larges pans de l’économie. Il présente toutes les caractéristiques attrayantes d’une innovation de rupture : une inclusion et un accès accrus, un modèle décentralisé offrant une transparence unique, des vitesses (potentiellement) plus rapides avec des coûts inférieurs et un sentiment d’indépendance pour les utilisateurs et les développeurs », écrit-il dans la lettre.

S’appuyant sur cette note, l’investisseur milliardaire dont le fonds détient plus de 17 milliards de dollars d’actifs sous gestion (AUM) a déclaré que la société continuerait à faire des investissements stratégiques dans l’écosystème de la cryptographie.

“Nous continuerons à poursuivre davantage ces investissements dans le portefeuille et à voir des opportunités dans plusieurs domaines de notre activité”, a déclaré Loeb, n’oubliant pas l’impact de la volatilité brandie par l’industrie. Nous avons dimensionné notre exposition à l’espace en fonction du risque important du capital. Comme de nombreuses classes d’actifs émergentes, nous anticipons une volatilité extrême des prix et du sentiment, mais ces inquiétudes sont éclipsées par l’incroyable potentiel perturbateur offert par cette technologie. »

Alors que Capitol Hill cherche un moyen d’intégrer des dispositions cryptographiques dans le projet de loi bipartite sur les infrastructures qui a provoqué la division parmi les législateurs, le caractère unique inhérent de cette technologie est notamment accepté par tous.

Avertissement

Le contenu présenté peut inclure l’opinion personnelle de l’auteur et est soumis aux conditions du marché. Faites votre étude de marché avant d’investir dans les crypto-monnaies. L’auteur ou la publication n’assume aucune responsabilité pour votre perte financière personnelle.

à propos de l’auteur

Benjamin Godfrey est un passionné de blockchain et des journalistes qui aiment écrire sur les applications réelles de la technologie et des innovations blockchain pour favoriser l’acceptation générale et l’intégration mondiale de la technologie émergente. Son désir d’éduquer les gens sur les crypto-monnaies inspire ses contributions aux médias et sites renommés basés sur la blockchain. Benjamin Godfrey est un amoureux du sport et de l’agriculture. Suivez-le sur Twitter, Linkedin