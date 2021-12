Ce fossile de dinosaure trouvé au Chili a une queue comme une épée

Les découvertes de nouveaux fossiles de dinosaures montrent à quel point la vie des premières créatures de la Terre était dangereuse. Ces découvertes nous montrent également comment les premières créatures ont évolué pour se protéger des prédateurs.

Entrez Stegouros elengassen, un nouveau genre de dinosaures découvert lors d’une fouille au Chili. Le nouveau dinosaure semble partager certaines similitudes avec la famille des ankylosaures, mais il présente une différence distincte. Notamment, sa queue ressemble plus à une épée blindée que les massues blindées trouvées sur la plupart des ankylosaures.

Découverte d’un nouveau fossile de dinosaure avec une queue blindée en forme d’épée

#Stegouroselengassen – Ce sont les deux reconstitutions que j’ai faites de ce petit ankylosaure particulier du Chili. Sculptures traditionnelles intégrées sur de vrais paysages grâce à Photoshop pic.twitter.com/wKDPbKLTxw – Lucas Jaymez (@dinoesculturas) 2 décembre 2021

Le nombre de fossiles trouvés dans le monde est impressionnant. L’étude de ces fossiles a permis de mieux comprendre comment était la Terre à cette époque et comment vivaient les dinosaures. Malgré tout ce que nous avons appris, il y a encore beaucoup de choses sur les dinosaures que nous ne connaissons pas. Y compris différentes espèces et genres, que nous n’avons pas encore découverts. Bien qu’il s’agisse d’un nouveau spécimen, les chercheurs pensent que le Stegouros elengassen appartient à la famille des ankylosaures.

Les chercheurs ont nommé le dinosaure en fonction de la composition de son corps. Stegouros vient d’une combinaison des mots grecs stego et uros. Stego se traduit approximativement par toit, tandis que uros signifie queue. La deuxième partie du nom, elengassen, signifie bête en armure. Ce terme est dérivé de la mythologie Aónik’enk, selon The Weather Channel.

Les chercheurs pensent que les Stegouros elengassen vivaient à la fin du Crétacé, il y a quelque part entre 71,7 et 74,9 millions d’années. Les chercheurs estiment que la créature mesurait environ 6,5 pieds de long et qu’il s’agissait d’un herbivore.

Une énigme évolutive

L’équipe de chercheurs a découvert pour la première fois les fossiles de dinosaures des Stegouros elengassen en 2018 dans la province de Magallanes, en Patagonie, au Chili. Ils ont découvert que le squelette était terminé à environ 80 pour cent. Auparavant, les chercheurs n’avaient découvert que deux autres spécimens dans cette région. Cependant, ces ensembles de fossiles étaient trop incomplets pour apporter un éclairage spécifique sur leur genre. Les chercheurs pensent que ces fossiles de dinosaures pourraient jeter un nouvel éclairage sur l’écart d’évolution de ces dinosaures blindés.

Une étude sur les fossiles, publiée dans la revue Nature, suggère que la rupture de la Pangée au cours de la période jurassique pourrait expliquer les changements entre l’Ankylosaurus et le Stegouros elengassen. Le corps est beaucoup plus petit que celui des autres dinosaures de la famille des ankylosaures. De plus, l’armure trouvée sur son corps est également plus légère.

L’étude note également que les dinosaures blindés trouvés dans la région du sud du Gondwana sont « rares et énigmatiques ». Cela inclut la zone où ce nouveau fossile a été découvert