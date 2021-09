Ce foyer électrique chauffe et règle votre maison avec l’arrivée du froid, et il est aussi assez bon marché | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous voulez plus qu’un poêle conventionnel, les foyers électriques sont parfaits, même si la demande fait qu’il y a peu de modèles en stock.

Les températures baissent et le froid revient. L’été cède la place à l’automne et plus tard à l’hiver, et les maisons ont besoin d’une source de chaleur fonctionnelle pour maintenir une bonne température. Mais fonctionnalité ne signifie pas sacrifier le design.

Telle est la philosophie de cette élégante foyer électrique, la source de chaleur parfaite pour la chambre ou le salon. Une belle cheminée qui gardera la maison au chaud et donnera une touche relaxante pour lire ou regarder des films. Et maintenant, il est en promotion chez Cecotec pour 139,99 euros.

Cheminée électrique Cecotec à 139,99 euros

Ce foyer électrique a une taille de 26 pouces et une puissance maximale de 2 000 W. Le pouvoir est divisé sur deux niveaux: un de 1 000 W et un autre de 2 000 W, pour s’adapter aux besoins de chaque instant.

Ce format de 26 pouces facilite son emplacement à l’intérieur de la maison dans la pièce désirée, car il a fière allure aussi bien dans la chambre, dans le salon, qu’au bureau, voire dans la cuisine.

La cheminée a une zone de couverture de 25 mètres carrés et Il fonctionne grâce à des boutons sur le dessus ou aussi avec une télécommande. Son panneau est incurvé et a du verre trempé, avec des flammes qui apparaissent sur un écran LED.

Ces flammes sont indépendantes et réglables et composent un paysage idyllique et très reposant, comme s’il s’agissait d’une cheminée avec du vrai bois et du feu. La cheminée comprend d’autres fonctionnalités très utiles, comme un capteur de porte ouverte et une minuterie..

La minuterie peut être hebdomadaire ou quotidienne, et vous permet de programmer le foyer électrique pour qu’il s’allume automatiquement au jour et à l’heure souhaités. Avec la minuterie hebdomadaire, cet allumage s’effectuera automatiquement au(x) jour(s) choisi(s).

Ainsi, cette cheminée électrique devient une solution pratique, fonctionnelle et très élégante pour se réchauffer chez soi maintenant que l’automne et l’hiver reviennent, et encore plus maintenant qu’elle est réduite à 139,99 euros.

