Ce furent les grands amours d’Armando Manzanero, auteur-compositeur-interprète de musique mexicaine, nous sommes copains avec toi, j’ai appris – El Sol de México

A diverses occasions, le auteur-compositeur-interprète Yucatan, Armando Manzanero, conduit à l’autel ou s’est fiancé à des femmes qui l’ont accompagné tout au long de sa vie.

Certaines de leurs relations se sont terminées dans les meilleurs termes, mais d’autres non. Pour cette raison, nous vous racontons ici les amours qui ont sûrement été une source d’inspiration pour l’artiste.

Maria Elena Arjona Torres

La première femme avec qui il a eu une relation forte était Maria Elena Arjona Torres, qu’il a rencontré à l’âge de 14 ans. Après six ans de fréquentation, ils se sont mariés en 1957 et ont eu quatre enfants : Martha, María Elena, Diego et Armando. Après 13 ans, ils se séparent (1970) mais tous deux parviennent à un accord et sont amis.

Maria Teresa Papiol Mirassou

Sa seconde épouse était Maria Teresa Papiol Mirassou, qui travaillait comme caissier de banque et qu’il épousa en 1991. Après sept ans de relation, ils décidèrent de mettre fin aux fiançailles (1998), en restant en bons termes.

Olga Aradillas

En 2002, l’enseignant a épousé Olga Aradillas, dont il s’est séparé en 2006 après qu’elle l’ait accusé de mauvais traitements et violence domestique. À son tour, Manzanero l’a poursuivie pour vol, l’accusant d’avoir pris un camion ayant appartenu à l’artiste, la femme ne s’est pas permise et a contré le compositeur.

Après neuf mois de litige, Aradillas a gagné l’affaire de vol en prouvant qu’il n’avait pas été commis ; Cependant, Manzanero a remporté le procès pour accusation de violence et de mauvais traitements car il a finalement été prouvé que les accusations étaient fausses.

« Je suis innocent de ce que Mme Aradillas Lara me reproche, je ne l’ai jamais maltraitée, ni donné de coup, mais je ne permets pas à ma famille d’être offensée et je recherche la notoriété à travers le bon nom que je me suis taillé dans de nombreuses années de carrière artistique », a soutenu le musicien.

Gloria Caballero

En 2008, Manzanero a eu une relation avec Gloria Caballero avec qui il est présumé, il s’est également fiancé. Bien que le compositeur ait rendu la relation publique en 2009, sept mois plus tard, elle a pris fin.

Susana Zabaleta

Beaucoup de rumeurs circulent dans le monde du divertissement selon lesquelles l’une de ses amours était Susana Zabaleta, la chanteuse et actrice soprano mexicaine née à Monclova, Coahuila, avec qui il partageait non seulement une grande amitié, mais aussi un amour pour la scène et l’art. Malgré cela, cette version n’a jamais été confirmée.

Laura Elena Villa

Enfin, le dernier compagnon du professeur était Laura Elena Villa, qu’il a épousé en 2014 et qui était avec lui jusqu’à sa mort le 28 décembre de l’année dernière. Après plusieurs semaines d’hospitalisation, l’enseignant est décédé d’une complication cardiaque due à la Covid19.