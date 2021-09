ce fut la dernière grande éruption volcanique en Espagne

17/09/2021 à 08:04 CEST

La dernière grande éruption volcanique qui a eu lieu en Espagne s’est produite précisément sur l’île de La Palma, en octobre 1971, lorsque le volcan Teneguía, qui resté inactif depuis 1677, a commencé un violent processus d’expulsion de lave qui a duré dix jours consécutifs. En 2011, il y a eu une autre éruption à El Hierro, mais celle-ci était de nature sous-marine et moins spectaculaire que celle de Teneguía, considérée comme un véritable spectacle de la nature.

Les chroniques de l’époque racontent comment le panache de fumée, de roches et de cendres qui sortait du volcan atteignait des centaines de mètres de hauteur. Toute la population a assisté d’abord avec crainte puis avec curiosité à ce phénomène, et même de longues files de véhicules se sont formées à proximité du volcan pour assister à la coulée de lave pendant la nuit. Mais les premières nuits ont été dominées par la peur générale.

Vers 12 heures, le jeudi 21 octobre 1971, les premiers tremblements de terre se sont produits à La Palma, particulièrement intenses à Fuencaliente, la ville la plus proche du cône. Certains les routes ont été coupées par les chutes de pierres, créant une grande alarme parmi ses habitants, car ils ont également entendu de grands bruits du sous-sol.

Les anciens de l’île n’ont pu s’empêcher de se souvenir des événements de la naissance du volcan San Juan en 1949 et ont commenté que ce qui se passait était le même que ce qui s’est passé à cette occasion.

Les médias ont avancé la possibilité qu’il s’agissait de la naissance d’un volcan mais cette nuit-là, une grande partie des habitants des Llanos de Aridane dormaient en plein air ou dans leurs voitures par crainte de fortes secousses.

La station hydroponique que possède l’université Columbia à Puerto Naos (à l’ouest de l’île), avait enregistré plus de 1 000 tremblements et des fissures étaient apparues dans certains bâtiments puisqu’ils peuvent ressentir jusqu’à 4 tremblements de terre par minute.

Le samedi 23, les choses semblent empirer. Les campagnes de l’église de Fuencaliente ont commencé à jouer d’elles-mêmes à 4h00 du matin, en raison des fortes secousses, et à plusieurs reprises lorsque les habitants doivent quitter leurs maisons effrayés par la magnitude de ces tremblements de terre. Le lendemain, la situation a semblé se calmer, mais les secousses sont revenues dans la nuit.

Le lundi 25, le rugissement le plus fort qui ait été entendu jusqu’à ce moment, d’une durée de 16 secondes, a retenti dans les profondeurs de la terre, tandis que certains vieux bâtiments tremblants de Fuencaliente craquaient.

26 octobre 1971 : un nouveau volcan est né

A 15 heures le mardi 26, un nouveau volcan surgit dans le paysage de La Palma au milieu de grands bruits souterrains et d’explosions tonitruantes. En quelques minutes d’épais panaches de fumée s’élèvent dans le ciel. Tout cela, dans une zone jusque-là complètement plate (Cumbre Vieja). Certains habitants se sont approchés de la zone et ont pu voir comment la terre s’était ouverte et comment du feu, des pierres et des colonnes de fumée s’élevaient de deux bouches différentes, commençant à déverser la lave en direction de la mer.

Les voisins qui travaillaient à la récolte près de la zone, en entendant les bruits et les explosions, ont couru vers la sécurité, abandonnant leurs biens dans le champ. Les cendres brûlantes dévasteraient une grande partie de la récolte de raisin qui restait à récolter.

Les cours sont suspendus et le village de Los Quemados, qui est le plus proche du volcan, est évacué. Les habitants de Las Indias et Las Caletas quittent également leur domicile et s’installent dans la capitale.

La population se sent quelque peu soulagée, car l’endroit où le nouveau volcan a émergé est inhabité et les torrents de lave se dirigent vers la mer sans affecter les zones habitées.

Cependant, ils vivaient moments d’angoisse dans l’évacuation de 28 bateaux de pêche de la plage de Faro. Les pêcheurs essayant de sauver les bateaux ont été isolés quelques instants sur la route entre la mer et le feu, ils ont donc abandonné précipitamment leurs véhicules et ont dû abandonner les voitures lorsqu’ils ont trouvé les routes coupées par les rivières de lave. Au milieu de grandes difficultés, ils ont finalement réussi à atteindre les navires et avec eux, ils se sont dirigés vers le port de Santa Cruz de La Palma.

Le volcan qui venait de naître a reçu le nom de Teneguía, un nom qui vient d’un rocher situé près du point où le cratère est apparu. La roche avait des inscriptions qui sont encore conservées, puisque le volcan a respecté ce qui lui a donné son nom et l’a laissé intact.

Attraction touristique et un défunt

Le Teneguía a mis six jours à faire surface depuis que les premières secousses ont été ressenties et une fois à la surface est resté actif pendant 24 jours (du 26 octobre au 18 novembre). Pendant ce temps, il ouvrit plusieurs bouches différentes autour de lui.

La Palma est devenue, paradoxalement, un point d’attraction touristique avec un allées et venues constantes de touristes qui allaient visiter le volcan. La police a dû ouvrir certains accès à travers les routes qui étaient bloquées pour pouvoir le voir, les pêcheurs ont loué leurs bateaux pour voir la zone depuis la mer et il y avait un flux continu de personnes qui, dans de nombreux cas, ne respectaient pas les mesures de sécurité. En effet, un visiteur a subi une grave intoxication au gaz lorsqu’il a rompu le cordon de sécurité, ce qui lui a coûté la vie.

L’éruption s’est terminée le 18 novembre. La Teneguía, une fois fermée, avait créé une plate-forme connue sous le nom d’Isla Baja et fait augmenter la superficie de l’île d’environ deux millions de mètres carrés. Cet espace de nouvelle terre a été déclaré monument naturel par la loi sur les espaces naturels des îles Canaries.

Information permanente et mise à jour sur la situation à La Palma : https://www.eldia.es/