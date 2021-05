Ce fut la vraie réaction de Luis Miguel à la mort d’Hugo López

Hugo était l’une des personnes auxquelles Luis Miguel faisait le plus confiance. “Il a beaucoup souffert parce que les deux s’aimaient beaucoup, ils étaient très compagnons, Je l’ai conseillé, je l’ai toujours consulté sur tout, je pense qu’Hugo était la seule personne, le seul manager qu’il a écouté parce qu’il a eu plus tard d’autres managers et il a fait ce qu’il voulait », a expliqué Miranda.

Lucía a rappelé qu’au moment de la mort de son mari, Luis Miguel était dans l’une de ses meilleures étapes en tant qu’artiste. «C’était triste, c’était difficile et c’était dommage parce que au meilleur moment, c’est quand Hugo tombe malade“Il a continué. A cette époque, le duo Frank Sinatra était sur le point de sortir et le succès d’Aries était à venir.

César Bordón et Diego Boneta. (CAMILA JURADO / NETFLIX)

Mariana López, la fille d’Hugo, a raconté dans une interview avec Excelsior que Luis Miguel était tout le temps à l’enterrement. Et que quelques jours après sa mort, à la demande de López, le chanteur a donné un concert à l’Auditorium National. “Mon papa, Une nuit avant sa mort, il a dit que même si le monde se terminait, ils allaient arrêter de donner ces concerts, alors, en son honneur, ils ont été donnés et pendant ce spectacle, Luis Miguel a consacré quelques mots de remerciement, a-t-il rappelé en 2018.