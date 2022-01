Ce fut le premier animal géant qui a habité la Terre

02/01/2022 à 10:03 CET

Ramon Diaz

Le premier géant à habiter la terre n’était pas un dinosaure, mais un reptile marin de la taille d’un cachalot. Il a vécu il y a environ 246 millions d’années et mesurait plus de 17 mètres de long. Un groupe de scientifiques, après avoir découvert dans les montagnes d’Augusta, au Nevada (États-Unis), un fossile de son énorme crâne – de deux mètres de long -, des parties de la colonne vertébrale, de l’épaule et de la nageoire avant, lui a donné son nom : Cymbospondylus jeuneorum. C’est le plus ancien ichtyosaure géant jamais découvert.

La découverte jette un nouvel éclairage sur la croissance rapide des reptiles marins pour devenir des géants des océans. Cet animal colossal est à son tour issu d’un reptile encore inconnu aujourd’hui qui est sorti de l’eau pour y revenir, des millions d’années plus tard. De plus, il n’a vécu que trois millions d’années de plus après ce retour, une période étonnamment courte.

Alors pourtant Les ichthyosaures régnaient sur les océans tandis que les dinosaures faisaient de même sur terre, ce spécimen nouvellement découvert avait au moins trois millions d’années d’avance sur l’apparition des grands sauriens terrestres.

« Nous vivons à l’ère des géants des océans : les rorquals bleus, les baleines franches, les cachalots et les épaulards d’aujourd’hui ne sont pas seulement prédateurs marins extrêmement grands, mais chacun d’eux représente les plus grands exemples de leurs lignées respectives & rdquor;, commence l’article scientifique qui révèle la découverte de Cymbospondylus youngorum.

Calmars et poissons, leurs proies préférées

« En particulier, le gigantisme des baleines semble être un phénomène relativement récent, qui n’a évolué qu’au cours des derniers millions d’années, ce qui n’est qu’une fraction de son histoire évolutive totale & rdquor;, soulignent les auteurs, qui se demandent si ce retard dans la montée du gigantisme est valable pour les géants océaniques à d’autres époques de le monde.

Cymbospondylus youngorum Loisirs | Stéphanie Abramowicz

« Après tout, des dizaines de lignées de reptiles et de mammifères ont envahi les écosystèmes océaniques au cours des 300 derniers millions d’années, et les vertébrés de la taille d’une baleine ont évolué à plusieurs reprises & rdquor;, ajoutent les chercheurs décrivant » le premier géant océanique & rdquor; .

Que savent les scientifiques sur cet incroyable reptile ? Par exemple, qu’il avait un museau allongé et des dents coniques suggèrent que Il se nourrissait de calmars et de poissons, bien qu’en raison de sa taille, il aurait également pu chasser reptiles marins plus petits et juvéniles.

Le prédateur géant avait probablement une concurrence féroce. À l’aide d’un modèle informatique sophistiqué, les auteurs ont recréé l’environnement ancien et ont découvert que les réseaux trophiques marins pouvaient abriter d’autres ichtyosaures carnivores encore plus colossaux.

Les chercheurs pensent que les ichtyosaures de différentes tailles et stratégies de survie ont proliféré à cette époque, comparables aux cétacés modernes, des dauphins relativement petits aux baleines à fanons filtreurs et aux cachalots géants chasseurs de calmars.

La co-auteure de l’étude et modélisatrice écologique Eva Maria Griebeler de l’Université de Mayence en Allemagne note : « En raison de leur grande taille et des demandes d’énergie qui en résultent, les densités des plus grands ichtyosaures doivent avoir été sensiblement inférieures à celles suggérées par notre recensement sur le terrain et rdquor ;.

Similitudes avec les baleines

La découverte de Cymbospondylus youngorum peut aider de manière décisive à la connaissance de l’évolution des baleines, car les deux partagent plus d’une gamme de tailles, ont des plans corporels similaires et sont initialement apparus après des extinctions massives. « Ces similitudes les rendent scientifiquement précieux pour une étude comparative », soulignent les scientifiques.

En fait, ils ont déjà découvert que, Bien que les cétacés et les ichtyosaures aient évolué vers des corps de très grande taille, leurs trajectoires respectives vers le gigantisme sont différentes. « Les ichthyosaures ont connu un boom initial en taille, devenant des géants au début de leur histoire évolutive, tandis que les baleines ont mis beaucoup plus de temps à atteindre les limites extérieures de l’énorme », notent-ils.

Ils trouvent des liens entre la grande taille et deux aspects : la prédation active et la perte des dents. Par exemple, les baleines géantes, qui sont les plus gros animaux qui aient jamais vécu, sont des filtreurs.

Une femme pose à côté du crâne de C. youngorum | Ponceuse Martin

Selon les chercheurs, l’incursion initiale des ichtyosaures dans le gigantisme était probablement due à la montée des ammonites (mollusques céphalopodes éteints) et les conodontes (chordés marins éteints) qui ont comblé le vide écologique qui a suivi l’extinction massive à la fin du Permien et qui pourraient être leur principale source de nourriture.

« Un autre aspect intéressant est que Cymbospondylus youngorum témoigne de la résilience de la vie dans les océans après la pire extinction de masse de l’histoire de la Terre & rdquor ;, celle du Permien, souligne Jorge -Vélez-Juarbe, paléontologue et expert en mammifères marins du Musée d’histoire naturelle du comté de Los Angeles (NHM).

Un ichtyosaure encore plus gros : 26 mètres

Mais cet animal cyclopéen Ce n’est pas le plus grand ichtyosaure connu. Il y avait beaucoup plus vieux. Il y a quatre ans, un groupe de scientifiques a découvert dans le Gloucestershire (Royaume-Uni) les restes fossiles d’un autre animal aux proportions épiques : un reptile marin qui a vécu il y a 205 millions d’années et qui mesurait 26 mètres, soit presque la longueur d’un rorqual bleu. Il était encore plus gros que Shonisaurus sikanniensis, un ichtyosaure de 21 mètres de long découvert en 2004 au Canada.

Cette constatation a conduit les experts à se demander si, comme on le croyait auparavant, Il aurait pu y avoir des créatures plus grandes que les baleines bleues labourant les océans de la Terre. Pour le moment, ils n’ont pas été retrouvés, mais les scientifiques n’excluent pas qu’ils apparaissent à tout moment.

Les ichthyosaures étaient les contemporains marins des dinosaures, avec des formes corporelles superficiellement similaires à celles des dauphins. Ils ont atteint leur plus grande diversité il y a environ 210 millions d’années, dans le Trias supérieur, mais certains ont duré jusqu’au Crétacé supérieur. Ils ont disparu des archives fossiles environ 25 millions d’années avant l’extinction massive qui a anéanti les dinosaures non aviaires.

Étude de base : https://www.science.org/doi/10.1126/science.abm3751