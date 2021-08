Ce fut le triomphe improbable et historique de l’italien Lamont Marcell Jacobs sur 100 mètres

Moments glorieux et surprenants à Tokyo 2020 1:19

Tokyo . – L’Italien Lamont Marcell Jacobs a établi un nouveau record d’Europe en remportant une victoire choquante au 100 mètres masculin aux Jeux olympiques de Tokyo.

Le temps de victoire de Jacobs de 9,80 secondes dimanche lui a permis de 0,04 seconde d’avance sur l’Américain Fred Kerley, deuxième, et de 0,09 seconde sur le Canadien Andre De Grasse, troisième.

Le triomphe a marqué la fin de minutes glorieuses pour l’Italie au stade olympique avec la victoire de Jacobs peu de temps après la médaille d’or de Gianmarco Tamberi au saut en hauteur.

Les deux hommes se sont embrassés alors que Jacobs, le premier Italien à remporter le 100 mètres d’or aux Jeux olympiques et le premier Européen à le faire depuis le Britannique Linford Christie en 1992, a franchi la ligne d’arrivée.

“C’était mon rêve d’enfant de gagner des Jeux olympiques et évidemment un rêve peut finir par être quelque chose de différent, mais courir cette finale et la gagner est un rêve devenu réalité”, a déclaré Jacobs, 26 ans.

“Je tiens à remercier ma famille qui m’a toujours soutenu, mes enfants et ma mère, qui est ma fan numéro un depuis que je suis enfant, et mon équipe qui m’a suivi et ceux qui me soutiennent.”

Par un après-midi chaud et humide à Tokyo, où la température oscillait autour de 30 degrés Celsius, la course a commencé dans des circonstances nerveuses lorsque le Britannique Zharnel Hughes a été disqualifié pour un faux départ.

Cela s’est avéré être un coup de chance pour Jacobs, qui a eu le temps de réaction le plus lent hors des blocs, plus d’une demi-seconde, lors de la première sortie.

Jacobs, Kerley et De Grasse ont tous établi des records personnels en finale, et De Grasse a ajouté une autre médaille de bronze à celle qu’il avait remportée aux Jeux olympiques de Rio il y a cinq ans.

Lors de la première finale du 100 mètres masculin depuis que le triple champion Usain Bolt s’est retiré de l’athlétisme, Jacobs, dont le temps était 0,01 seconde plus rapide que celui de Bolt à Rio, était un successeur improbable du Jamaïcain. Il avait participé au saut en longueur jusqu’en 2017 avant de se concentrer uniquement sur le sprint.

“Je ne savais vraiment rien de lui. La première fois que j’ai concouru contre lui, c’était dans la Monaco Diamond League (en juillet)”, a déclaré plus tard Kerley à propos de Jacobs. “Il a fait un travail fantastique (ici).”

Kerley avait terminé troisième des essais olympiques américains en juin, derrière Trayvon Bromell, considéré comme le favori pour remporter le titre pré-olympique du 100 mètres, et Ronnie Baker. Cependant, Bromell n’a pas réussi à se qualifier pour la finale à Tokyo et Baker a terminé cinquième derrière Akani Simbine d’Afrique du Sud.

“J’ai parfaitement couru la course et j’ai obtenu une médaille d’argent. Je ne peux pas me plaindre”, a déclaré Kerley.

“La course a été une belle course. J’ai obtenu un PB (meilleur record personnel) et une médaille d’argent. J’ai la chance d’être dans l’étape la plus importante de ma carrière.”

Lors d’une soirée mouvementée à Tokyo, Tamberi a partagé la médaille d’or du saut en hauteur masculin avec Mutaz Essa Barshim du Qatar. Les deux hommes avaient des records identiques après avoir dépassé 2,37 mètres en finale, mais aucun n’a réussi à dépasser 2,39.

Peu de temps auparavant, le Vénézuélien Yulimar Rojas avait battu le record du monde du triple saut féminin de 17 centimètres, scellant la médaille d’or avec une distance de 15,67 mètres.