Ce fut l’expulsion controversée de Nikola Jokic après avoir frappé Cameron Payne

Les Denver Nuggets ont perdu contre les Phoenix Suns après avoir été balayés en quatre matchs. À 3 minutes du troisième quart du dernier match, avec les Suns à huit, Nikola Jokic Il a tenté de récupérer un ballon et a frappé Cameron Payne d’une énorme claque qui a touché le ballon mais aussi le visage du joueur des Suns. Les arbitres, dans une décision avec laquelle tout le monde n’est pas d’accord, ont décidé de considérer l’action flagrante de Serbe 2 et l’ont expulsé. Là ont pris fin les options de Denver pour forcer le quatrième match. Triste fin de saison pour le MVP, meilleur joueur de l’année en NBA. Il reviendra plus fort, on n’en doute pas.

