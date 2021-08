Ce fut l’un des plus longs combats de la chanteuse Alanis Morrissette

in

“J’ai eu une dépression post-partum après chaque grossesse, et avec chaque enfant, cela s’est progressivement aggravé”, a-t-elle expliqué. Morrissette à l’émission Aujourd’hui. Cette maladie peut être différente chez chacune des femmes qui accouchent et a souligné que peu importe les « bons conseils » donnés, la dépression post-partum n’est pas quelque chose à prendre à la légère.

“Ils m’ont toujours dit : ‘Tu as juste besoin d’aller te promener’ ou ‘Tu as besoin de dormir un peu plus’. Mais ce n’est pas suffisant. C’est quelque chose de biochimique, de neurochimique, c’est circonstanciel et environnemental. trouver une solution rapide. Elle n’existe pas”, a expliqué le chanteur de 47 ans.

Sans surprise, sa bataille contre la dépression post-partum a eu un effet significatif sur son mariage avec Souleye. “Nous avons eu nos moments de choc parce qu’il n’y a aucun moyen de vraiment lui montrer ce qui se passe à l’intérieur de mon corps et de regarder ce que j’essayais de faire. Quand vous vivez quelque chose comme ça, il est très difficile de le mettre en mots et pour que les gens le comprennent.”

Finalement, Alanis Il a trouvé un remède pour combattre la maladie et c’est sur la base d’un traitement médical qu’il a pu aller de l’avant. “J’avais très honte de demander un médicament pour ça. Mais au final ça m’a gardé en vie et je ne regrette rien. Si nécessaire, fais-le !”