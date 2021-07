“Ce fut un triomphe écrasant”

in

18/07/2021 à 19:19 CEST

.

Le septuple champion du monde anglais Lewis Hamilton (Mercedes), qui a remporté le Grand Prix de Grande-Bretagne, la dixième de la Coupe du monde de Formule 1, a-t-il déclaré, après avoir porté à 99 son propre record de victoires dans la catégorie reine sur le circuit de Pierre d’argent, que ce dimanche “a été un triomphe écrasant”.

“Ça a été formidable, ça a été une course très difficile. C’est bouleversant”, a déclaré après sa victoire, au pied de la piste, Hamilton, 36 ans, qui a signé son quatrième succès de l’année, avec lequel il couper 25 points au leader du Monde, Max verstappen (Red Bull, 23 ans), a abandonné dans le premier virage, après avoir eu un accident en touchant le précédent, qui sans blessures majeures, s’est retrouvé à l’hôpital par précaution. La jeune star néerlandaise, partie de la « pole », commande le championnat avec 185 points, huit de plus que la star anglaise, alors que l’équateur n’est pas encore atteint.

“Nous avons les meilleurs fans, nulle part il n’y a un public comme ici”, lui a crié un exultant. Hamilton aux près de 140 000 spectateurs qui ont rempli les gradins de Silverstone. “Merci à tous. Gagner devant vous est une vraie fierté”, a ajouté le spectaculaire et excentrique champion de Stevenage après avoir porté à huit un autre record bien à lui, celui de victoires à Silverstone.

“Ce fut un excellent travail de l’équipe et aussi de Valtteri (Bottas, son coéquipier finlandais, troisième ce dimanche et qui a parfaitement respecté les consignes de l’équipe en le laissant passer à onze tours de l’arrivée avant de commencer à traquer le Monégasque. Charles Leclerc, Ferrari), auquel je suis très reconnaissant », a-t-il déclaré Hamilton, qui a égalé l’an dernier les sept titres de l’Allemand Michael Schumacher et qui détient également le record historique de « pôles » en F1 : une centaine, au total.

“Cela n’a pas été facile. J’ai passé toute la semaine dans l’usine et dans le simulateur, essayant de tirer le meilleur parti de la voiture”, a-t-il expliqué. Hamilton, qui a commenté comment il a vu l’accident Verstappen alors que les deux se battaient pour la première place, le Néerlandais a été éliminé de la course et lui a coûté une pénalité de dix secondes.

“Max était très agressif et j’étais à ses côtés. Il ne m’a pas laissé de place. Que je sois d’accord ou non avec ma sanction, je suis toujours là”, a-t-il déclaré. Hamilton après avoir gagné à Silverstone.