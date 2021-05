Ce fut un week-end de repos en termes de rythme général

Max Verstappen pense que le Grand Prix du Portugal a été un «week-end de repos» pour Red Bull en termes d’adhérence et de rythme général.

Verstappen s’est qualifié deuxième, mais aurait pu avoir la pole après avoir supprimé le tour le plus rapide de Q3 pour avoir dépassé les limites de la piste, et a pu dépasser Lewis Hamilton et se classer deuxième après le redémarrage précoce de la voiture de sécurité.

Cependant, Hamilton a riposté et a récupéré la position, avant de prendre la tête de Bottas et de remporter sa deuxième victoire en course de la saison de Formule 1 2021.

Verstappen a devancé Bottas après la phase d’arrêt aux stands, le Néerlandais profitant des pneus froids du Finlandais avec un excellent mouvement.

S’exprimant après la course, Verstappen a déclaré qu’il était satisfait de la deuxième place et s’attend à ce que Red Bull soit plus compétitif à l’avenir.

“Quelque chose dans cette piste ne convient vraiment pas à notre voiture et je pense qu’en général, ce fut un week-end un peu décalé en termes d’adhérence et de rythme général”, a-t-il déclaré. «Nous savions l’an dernier que nous n’étions pas particulièrement forts ici, donc cette année a été un peu meilleure et nous avons réussi à finir devant une Mercedes, mais ce n’était pas assez bon pour les avoir tous les deux.

«Néanmoins, le deuxième est toujours un très bon résultat et nous avons toujours su que cette saison serait de haut en bas en termes de pistes sur lesquelles nous étions forts et celles de Mercedes. La course d’aujourd’hui était assez décente et nous poussions tous constamment, ce qui était bien.

«J’ai essayé de mettre la pression sur Valtteri au début alors qu’il luttait pour l’adhérence, mais il est clair que Lewis derrière avait plus de rythme et il nous a dépassés tous les deux. J’ai ensuite pu réduire Valtteri lors de l’arrêt au stand, mais vous pouviez clairement voir sur les pneus durs que nous étions juste un peu plus lents, certains tours nous pouvions égaler Lewis et d’autres ce n’était tout simplement pas possible. Vers la fin de la course, Valtteri revenait même vers moi, ce qui a montré son rythme aujourd’hui.

Verstappen semblait avoir scellé le point le plus rapide tardivement, mais avait supprimé le tour pour avoir dépassé les limites de la piste, un fait que Paul Di Resta a dû lui révéler maladroitement leur entretien d’après-course.

«C’est dommage que le tour le plus rapide ait été enlevé, des limites de piste stupides [laughs], ils devraient simplement remettre du gravier », a-t-il ajouté.

«C’est ce que c’est, nous essayons toujours et j’ai eu l’écart alors nous y sommes allés. Nous avons marqué de bons points ici mais j’attends avec impatience Barcelone, une piste qui a des niveaux d’adhérence plus normaux et où j’ai de bons souvenirs.

«Je pense que nous verrons également une image plus claire de la progression des équipes. C’est une longue saison à venir, donc beaucoup de choses peuvent arriver.