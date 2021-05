“Ce fut une énorme performance de notre part”

05/05/2021

Le défenseur espagnol de Chelsea César Azpilicueta a souligné “l’énorme performance” de son équipe face à un “grand adversaire” comme le Real Madrid lors du match retour des demi-finales de Ligue des champions, qui a conduit à la finale des “Bleus”.

“Dans la première partie on a bien fait de laisser notre porte à zéro, et nous ne pouvons pas oublier les arrêts de Mendy. En seconde période, nous avons été nettement meilleurs et nous avons eu des chances de marquer plus de buts », a déclaré le Navarrais.

Azpilicueta a rappelé que son équipe avait déjà laissé tomber un autre club espagnol, l’Atlético de Madrid, dans les tours de qualification, mais a assuré que “le plus important est que nous soyons en finale”.

“Nous avons une équipe fantastique, nous nous battons tous les uns pour les autres et nous nous entraidons. Nous avons créé un groupe vraiment fort“il ajouta.

Pour l’ancien joueur d’Osasuna et de l’Olympique de Marseille, la finale contre Manchestet City sera différente des autres matches, malgré le fait qu’ils se connaissent bien après s’être rencontrés d’innombrables fois. “Nous sommes prêts pour la finale“, Il a dit.