« Ce fut une grande joie après le peu que nous ayons vécu en Ligue »

09/12/2021 à 22:37 CET

L’entraîneur de Villarreal, Unai émeri, a affirmé après la victoire de son équipe à Bergame contre l’Atalanta (2-3), que ce résultat est « une grande joie » après les quelques qui ont été prises ces derniers temps en Ligue espagnole.

« Contre Manchester, Barcelone ou Séville, nous avons bien joué et perdu. Maintenant, nous avons une bonne défense et du succès en attaque »Il a expliqué lors d’une conférence de presse, dans laquelle il a souligné que contre une équipe des caractéristiques de l’Atalanta, qui est une grande rivale, il est essentiel de marquer des buts, car c’est une équipe offensive.

« Tout le monde a vu à quel point l’Atalanta est difficile et combien ils exigent. Ils perdent 0-3 et vous voyez qu’ils pourront peut-être revenir », a poursuivi l’entraîneur de Villarreal, qui a souligné que l’Italien est une équipe qui vous permet courir et, surtout, qu’elle oblige « à ne pas y porter atteinte une minute ».

« Nous devons continuer à chercher notre idée du jeu et l’efficacité qui nous manque en Ligue Et, en ce sens, nous avons un match difficile contre une bonne équipe, très physique, comme le Rayo Vallecano « , qui leur rend visite dimanche à La Cerámica, a conclu Emery.