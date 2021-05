Ce fut une très bonne journée pour AlphaTauri

Pierre Gasly a été encouragé par le rythme de son AlphaTauri jeudi après avoir terminé dans le top sept lors des deux séances d’essais libres.

Le Français a été particulièrement impressionnant ce matin en réalisant le quatrième meilleur temps et en affirmant par la suite qu’il se sentait «confiant dans la voiture».

Gasly a connu un début d’année impressionnant, atteignant la Q3 à trois des quatre premiers week-ends et marquant des points à trois courses jusqu’à présent.

Actuellement, il occupe la 10e place du championnat des pilotes, mais aimerait améliorer sa meilleure finition en P7 jusqu’à présent.

Revenant sur une journée prometteuse, Gasly a déclaré que si la séance de l’après-midi était légèrement plus dure que le matin, les signes sont bons pour le Grand Prix de Monaco dimanche.

«Ce fut une très bonne journée pour nous», a-t-il déclaré. «En termes de rythme, c’était super et ce matin était une bonne façon de commencer ici à Monaco – je me sentais en confiance dans la voiture et je pouvais pousser fort.

«Cet après-midi, nous avons terminé dans le top 10, donc nous sommes toujours assez satisfaits de cela, mais c’était beaucoup plus difficile en voiture. J’espère pouvoir travailler avec les gars le lendemain pour m’améliorer dans les domaines où nous luttons, mais en général, nous en sommes assez satisfaits.

«Monaco est si unique – en termes d’adhérence et aussi très cahoteuse – nous devons donc découvrir ce qui fonctionne le mieux avec notre package pour que cela fonctionne bien ici. Nous avons une bonne base de référence, mais nous espérons pouvoir continuer à nous améliorer avant les qualifications, car nous savons à quel point il est crucial de bien se qualifier dans ces rues.

