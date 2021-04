Ce gadget à 22 $ est la chose la plus étrange que j’ai vue devenir virale sur TikTok … mais c’est fascinant – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué indépendamment via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Il y a tellement de gadgets de cuisine géniaux ces jours-ci. Et la meilleure partie est le fait que la plupart des trucs sympas que vous pouvez trouver là-bas ont un prix si raisonnable que vous devriez être fou pour ne pas l’obtenir. Par exemple, nous avons récemment parlé à nos lecteurs d’un 37 $ Amazon trouve que je ne peux pas cuisiner sans plus, et puis nous vous avons montré un gadget de cuisine fou qui est devenu viral sur TikTok, et maintenant il continue à se vendre sur Amazon.

En parlant de TikTok, c’est une source infinie de trouvailles intéressantes ces jours-ci. Nous avons beaucoup creusé autour de l’application ces derniers temps et nos efforts ont porté leurs fruits à maintes reprises. Le dernier trésor que nous avons réussi à déterrer est un gadget de cuisine fou à 22 $ sur Amazon qui est devenu méga-viral. C’est certainement la chose la plus étrange que j’ai jamais vue devenir virale sur TikTok… mais c’est aussi absolument fascinant et j’en ai besoin immédiatement dans ma vie.

Nous pouvons à peu près garantir que vous n’avez jamais entendu parler du Starfrit Rotato Express électrique avant que. Du moins pas à moins que vous ayez vu le TikTok de @ jenn-aayyy qui est devenu super viral. Au moment d’écrire ces lignes, sa vidéo a été regardée plus de 8,7 millions de fois par des TikTokers qui ne peuvent pas croire à quel point ce gadget fou est simple mais génial.

Détestez-vous éplucher les pommes de terre? Bien sûr que vous le faites – tout le monde le déteste. Eh bien, c’est là que ce petit gadget génial entre en jeu. Regardez la vidéo sur TikTok pour voir comment cela fonctionne:

@jenn_aayyy L’invention la plus paresseuse pour les milléniaux qui détestent éplucher les choses. #cuisine #amazonfinds #amazonmusthaves #amazon #millenials #lazy ♬ Goûtez-le – Ikson

Comme vous pouvez le voir, le Starfrit Rotato Express électrique ne pouvait pas être plus simple à utiliser. Il suffit de coller la pomme de terre sur le petit pic, d’abaisser le bras supérieur pour le maintenir en place et d’appuyer sur le bas. Comme par magie, votre pomme de terre commence à tourner et le Rotato Express pèle le tout pour vous.

Où est ce truc toute ma vie?!

Le Rotato Express est un cadeau formidable pour vous-même ou pour à peu près n’importe qui dans votre vie, et il se vend à seulement 25 $. Rendez-vous sur Amazon et achetez-en un aujourd’hui, et vous économiserez 13%.

Voici quelques faits saillants de la liste Amazon:

Ce n’est pas seulement pour les pommes de terre! Essayez de les éplucher: concombres, courgettes, aubergines, patates douces, citrons, limes, radis, kiwis, pêches, poires, pommes, betteraves, tomates, navets, oignons. Pas de gaspillage: l’épluchage est rapide et facile avec l’éplucheur rotatif électrique. Il pèle juste la peau sans gaspiller aucune des parties nutritives du légume. C’est rapide: posez sur une pomme de terre, épluchez-la et coupez-la en 10 secondes à plat! L’éplucheur électrique Rotato pèle instantanément en appuyant sur un bouton. Il s’arrête automatiquement lorsque le pelage est terminé. Pas besoin de toucher ou de tenir le légume pendant qu’il pèle Base antidérapante Livré avec 2 lames de rechange rangées sous l’appareil Livré avec un couteau à pouce pour couper les pommes de terre Comprend un adaptateur 6 V

Starfrit 093209-006-BLCK Electric Rotato Express, Black Prix courant: 25,00 $ Prix: 21,67 $ Vous économisez: 3,33 $ (13%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

