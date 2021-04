Ce gadget à 35 $ vous aide à cuisiner un steak parfait à chaque fois, et les acheteurs d’Amazon sont obsédés – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué indépendamment via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Je reçois des compliments sur mes steaks et hamburgers chaque fois que je les sers. Mes steaks de saumon et de thon sont également toujours parfaitement cuits. Et mon poulet? Oubliez ça… les gens n’en ont jamais assez. Je n’essaie pas de marquer et je ne suis certainement pas un chef professionnel – même pas proche. En fait, je ne me qualifierais même pas de chef amateur. Je connais juste une astuce simple qui élimine toutes les conjectures de la cuisson des viandes et du poisson à la température parfaite à chaque fois, sans faute.

La clé est de trouver le bon outil pour le travail, et tout ce dont vous avez besoin est d’un appareil à faible coût disponible dès maintenant sur Amazon.

Si je ne suis pas un expert en cuisine, comment cuisiner parfaitement mes plats à chaque fois? Eh bien, je viens de trouver un petit gadget qui rend presque impossible de cuisiner autre chose que du steak et d’autres viandes parfaits. Ça s’appelle le Thermomètre à viande Bluetooth longue portée ThermoPro TP25H2, et il suffit de le mettre dans vos aliments avant de le mettre sur le gril ou au four. Il se connecte à votre smartphone et relaie les lectures de température interne en temps réel, puis votre téléphone vous avertit lorsqu’il atteint la température cible afin que vous puissiez arrêter la cuisson. C’est brilliant!

Il existe plusieurs produits similaires, mais celui-ci est particulièrement populaire pour plusieurs raisons. Outre la connectivité longue portée et d’autres fonctionnalités intéressantes, il coûte beaucoup moins cher que la plupart des concurrents grâce à un prix de lancement de seulement 50 $. C’est doublement vrai en ce moment puisqu’il est en vente sur Amazon à un nouveau prix inférieur de seulement 34,99 $!

Vous recevrez le ThermoPro TP25H2 lui-même avec deux capteurs de température qui pénètrent dans votre gril ou sur votre poêle si vous cuisinez sur une cuisinière. À ce prix bas, vous ne pouvez certainement pas vous tromper!

Voici les puces de la liste Amazon, qui contiennent toutes les informations dont vous pourriez avoir besoin:

Portée étendue de 500 pieds: le thermomètre à viande sans fil pour griller et fumer est doté de la technologie Bluetooth 5.0 la plus puissante pour fournir une connexion solide et fiable pour suivre les températures à 500 pieds de distance; Surveillez votre cuisinier grâce à l’application simpliste ThermoPro et laissez simplement le thermomètre sans fil à l’intérieur de votre maison ou dans votre jardin.Application facile à utiliser: l’application du thermomètre intelligent est facile à utiliser et répond aux besoins d’un débutant ou d’un maître de puits expérimenté; Réglez la température personnalisée, la température préréglée USDA, les minuteries et la plage de température ambiante pour votre gril ou votre fumeur via l’application Thermopro, détendez-vous pendant que vous cuisinez comme un pro Temps de cuisson et alarme de pré-température: le thermomètre pour aliments utilise un algorithme avancé pour estimer avec précision le minuterie de cuisson gauche, ce qui est utile pour planifier votre repas; Réglez une pré-alarme de température pour recevoir une notification en temps opportun lorsque la température de la viande est à 5/10/15 ℉ de la température cible, vous assurant que vous êtes prêt à retirer la viande au moment parfait Sondes à viande précises avec enrouleurs: Thermomètre pour fumoir avec La conception à deux sondes abaisseur assure les lectures les plus précises, qu’il s’agisse de mesurer deux types d’aliments ou de la température ambiante du gril / du four. Avec une température de sonde de 15,8 ℉ à 572 ℉ (-10 ℃ à 300 ℃) et une précision de 1,8 ° F / 1 ° C, vous serez en mesure de cuire tout type de viande à la perfection Graphique de température informatif: Consultez l’historique de vos températures de cuisson sous la forme d’un graphique pour toutes les sondes pour vous aider à mieux comprendre les tendances et les fluctuations de température tout au long de la cuisson; Le thermomètre à viande Thermopro rechargeable pour le gril peut contenir un chargeur pendant 8 mois complètement pour répondre à vos besoins de fumage et de grillades

ThermoPro Thermomètre à viande Bluetooth longue portée 500 pieds Thermomètre à gril sans fil avec double prob… Prix: 34,99 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

