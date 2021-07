Ce gadget Amazon à 20 $ dont vous n’avez même jamais entendu parler est mon nouveau truc préféré

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Quiconque est un fan d’Amazon doit se souvenir des boutons Dash de l’entreprise. Vous vous en souvenez, n’est-ce pas ? C’était un concept tellement cool. Installez simplement un bouton n’importe où dans votre maison à proximité de quelque chose que vous utilisez souvent. Ensuite, un simple clic permettrait de commander à nouveau des produits spécifiques d’Amazon sans aucun autre effort. Ainsi, par exemple, vous pouvez placer un bouton Tide à côté de votre machine à laver pour le détergent à lessive. Vous pouvez également coller un bouton Folger’s à côté de votre cafetière. Ensuite, chaque fois que vous commenciez à manquer de l’un de ces produits, une simple pression sur le bouton enverrait de nouvelles fournitures en direction de vous. Les boutons de tableau de bord étaient si pratiques !

Malheureusement, le concept d’Amazon pour les boutons Dash était apparemment en avance sur son temps. Cela n’a apparemment pas eu assez de succès car la société a décidé d’arrêter les boutons Dash l’année dernière. Maintenant, cependant, un nouvel appareil Dash est devenu discrètement disponible sur le site d’Amazon à la fin de l’année dernière. Et c’est encore plus impressionnant que les boutons Dash ne l’ont jamais été. ça s’appelle le Étagère intelligente Dash et c’est de loin mon nouveau gadget intelligent préféré.

Le nouveau Étagère intelligente Dash est similaire dans son concept aux anciens boutons Dash d’Amazon, mais cela amène les choses à un tout autre niveau car tout est maintenant entièrement automatisé. Bien entendu, appuyer sur un bouton peut ne pas sembler demander beaucoup de travail. Mais ne serait-ce pas encore plus cool si vous n’aviez pas du tout à appuyer sur un bouton ou à lever le petit doigt ?

C’est ce qu’est la Dash Smart Shelf. Il possède une balance intégrée qui surveille en permanence le poids de tout produit que vous mettez sur le dessus. Ensuite, lorsque la balance détecte que votre stock restant tombe en dessous d’un certain seuil, l’étagère de tableau de bord réorganise automatiquement le produit que vous stockez dessus !

Si vous vous demandez quel type de produits vous pouvez mettre sur l’étagère Dash, ne cherchez pas plus loin car nous avons des réponses pour vous. Vous pouvez conserver des gobelets en papier, des Pop-Tarts, de la nourriture pour chiens, des fournitures de bureau et des centaines d’autres choses sur l’étagère du tableau de bord. Ensuite, cet appareil brillant élimine toutes les réflexions et tous les efforts liés aux réapprovisionnements. Vous pouvez consulter la liste toujours croissante de produits compatibles d’Amazon ici.

Il y a aussi une autre chose que vous allez adorer à propos de ce nouveau gadget Amazon astucieux. L’étagère Dash d’Amazon est disponible en trois tailles différentes pour s’adapter à autant de types de produits différents… mais chaque taille coûte le même prix bas de seulement 19,99 $ !

Voici les principaux points à retenir :

L’étagère intelligente Amazon Dash fait passer le service de réapprovisionnement automatique « Dash » d’Amazon au niveau supérieur Une balance intégrée à chaque étagère détecte le poids des articles de tous les jours que vous placez sur le dessus. ou même simplement réorganiser automatiquement vos fournitures pour vous Vous n’avez pas à lever le petit doigt ! L’étagère Dash Smart permet de s’assurer que tous vos articles essentiels les plus importants sont entièrement approvisionnés. Elle fonctionne avec les agrafes de garde-manger, les fournitures de bureau, la nourriture pour animaux de compagnie et d’autres produits pour animaux de compagnie, et bien plus encore. l’application d’expédition d’Amazon Économisez jusqu’à 25 % sur votre première commande auprès de partenaires sélectionnés et utilisez Abonnez-vous et économisez pour obtenir encore plus de remises ! L’étagère Dash Smart est disponible en petit (7″ x 7″), moyen (12″ x 10″) et grand (18″ x 13″)

