Ce gadget de cuisine à 13 $ offre un steak parfaitement cuit à chaque fois

Vous avez l’eau à la bouche rien que d’y penser. Un steak sur votre gril ou dans une poêle en fonte s’avère généralement comme vous le souhaitez (nous l’espérons). Mais si vous n’avez pas obtenu la sensation dont vous rêvez, vous devez repenser la façon dont vous la préparez. Cela peut commencer lorsque vous le retirez de la casserole. UNE Thermomètre à viande Kizen peut certainement être utile.

Avec plus de 45 000 avis Amazon, c’est l’une des options les plus populaires du site. Les gens adorent la facilité de stockage et la précision des lectures. le Thermomètre à viande Kizen est également utile en raison de son coût. En règle générale, c’est 25 $, donc cela ne vous coûtera pas beaucoup. Mais aujourd’hui seulement, vous pouvez l’obtenir avec une remise énorme.

Un thermomètre à viande Kizen qui peut vous aider à maîtriser les grillades

Le thermomètre à viande numérique Kizen en cours de lavage. Source de l’image : Kizen/Amazon

Ne vous asseyez pas et n’attendez pas que votre viande refroidisse avant d’avoir la température. le Thermomètre à viande numérique Kizen offre des lectures instantanées ultra-rapides. Il prend la température en trois secondes environ. Cela vous aidera à cuisiner des steaks, du poisson, du poulet, du porc, du veau et plus encore. Mais ce n’est pas la seule chose pour laquelle vous pouvez l’utiliser. Vous pouvez mesurer la température de votre huile pour la friture. Il examine les boissons, la fabrication de bonbons, la cuisson au four, les grillades, etc.

Vous pouvez le laver sous l’eau courante. Ne le mettez pas au lave-vaisselle, mais vous pourrez nettoyer les morceaux d’aliments collés sur votre thermomètre à viande. Il se plie et se range très facilement. Il y a des marques sur le thermomètre à viande qui vous indiquent les températures parfaites pour chaque type d’aliment. Ainsi, vous saurez à quelle température interne votre poisson doit être comparé à votre steak.

Comme nous l’avons mentionné, il s’agit généralement de 25 $. Mais aujourd’hui, et aujourd’hui seulement, ce montant n’est plus que de 13,59 $ ! C’est une économie énorme de près de 50 %. En outre, vous pouvez l’obtenir dans trois styles différents : noir et blanc, rouge et noir et rouge et blanc.

Faits rapides sur le thermomètre à viande numérique Kizen

Si vous voulez en savoir plus à ce sujet, voici quelques faits rapides à apprécier.

Prend trois secondes pour vous donner une lecture de la température Vous pouvez l’utiliser pour plusieurs tâches, y compris la lecture des aliments, des boissons, de la friture, de la cuisson, des grillades, etc. Indice d’étanchéité IP67, vous pouvez donc le laver sous l’eau courante Écran LCD lumineux qui vous permet d’éliminer les devinettes de votre cuisine Excellente idée cadeau pour votre entourage

Découvrez d’autres thermomètres pour vos aliments

Le thermomètre à viande ThermoPro TP20 dans un steak. Source de l’image : ThermoPro/Amazon

Si vous voulez des thermomètres plus complexes que vous pouvez laisser dans votre nourriture, il existe peu d’autres options aujourd’hui. le MEATER Plus est un thermomètre à viande intelligent qui a une portée de 165 pieds. Vous pouvez surveiller votre cuisson à l’aide de l’application gratuite pour smartphone. Il y a deux capteurs et une sonde vous permettant de surveiller les températures internes pendant la cuisson des aliments. Le système de cuisson guidée vous guide à travers chaque étape pour obtenir les résultats que vous souhaitez. C’est à seulement 89,95 $ aujourd’hui, soit une remise de 10 $.

Un autre choix est le Thermomètre à viande sans fil ThermoPro TP20. Les doubles sondes vous permettent de surveiller vos aliments sans fil et en mains libres. Le grand écran LCD vous indique à la fois la température des aliments et celle du four. Il existe des réglages de température prédéfinis par l’USDA. Vous pouvez garder un œil sur l’heure grâce à la fonction de minuterie. Il peut supporter jusqu’à 716 degrés Fahrenheit. C’est à seulement 48,44 $.

