Ce gadget de cuisine Amazon à 20 $ est devenu viral sur TikTok, et c’est fascinant

Nous ne pouvons vraiment pas oublier le nombre de gadgets de cuisine Amazon géniaux qui existent ces jours-ci. Et la meilleure partie est le fait que la plupart des trucs sympas que vous pouvez y découvrir sont abordables. En fait, son prix est si raisonnable qu’il faudrait être fou pour ne pas l’obtenir. Vous cherchez quelques exemples ? On pensait que tu ne demanderais jamais. L’un des meilleurs est le Thermomètre à viande Bluetooth intelligent Govee, qui est en vente pour seulement 22 $. C’est un appareil incroyable qui vous aide à cuisiner un steak et un poulet parfaits à chaque fois. J’ai aussi récemment parlé à nos lecteurs d’un formidable 35 $ ​​Amazon trouve que je ne peux pas cuisiner sans plus. Ces trouvailles cool d’Amazon continuent de se vendre après que nous les ayons mentionnées, alors gardez cela à l’esprit après avoir lu le nouveau gadget fou que nous sommes sur le point de vous montrer.

La populaire application de vidéo sociale de TikTok est rapidement devenue une source inépuisable de trouvailles sympas de nos jours. Nous avons beaucoup cherché dans l’application ces derniers temps et nos efforts ont porté fruit à maintes reprises. Le dernier trésor que nous avons réussi à déterrer est un gadget de cuisine fou à 20 $ sur Amazon qui est devenu méga-viral il n’y a pas si longtemps. C’est certainement la chose la plus étrange que j’aie jamais vue devenir virale sur TikTok. Mais c’est aussi absolument fascinant et j’en ai besoin d’un dans ma vie immédiatement.

Starfrit Rotato Express, Éplucheur Électrique 093209-006-BLCK Prix catalogue : 25,00 $ Prix : 19,98 $ Vous économisez : 5,02 $ (20 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Un gadget de cuisine Amazon fascinant

Peu importe qui vous êtes, je peux à peu près garantir que vous n’avez jamais entendu parler du Rotato Express électrique Starfrit avant. Eh bien, ce n’est pas tout à fait vrai. Il est très douteux que vous en ayez entendu parler à moins que vous n’ayez vu le TikTok de @jenn-aayyy qui est devenu super viral. Au moment d’écrire ces lignes, sa vidéo a été visionnée plus de 10 millions de fois. TikTokers ne peut pas croire à quel point ce gadget fou est simple mais génial.

Voici… le gadget le plus étrange dont vous n’auriez jamais pensé avoir besoin !

Vous détestez éplucher les pommes de terre ? Bien sûr que vous le faites – tout le monde déteste ça. Eh bien, c’est là que ce génial petit gadget de cuisine Amazon entre en jeu. Regardez la vidéo sur TikTok pour voir comment cela fonctionne :

@jenn_aayyy L’invention la plus paresseuse pour les millennials qui détestent éplucher les choses. #cuisine #amazonfinds #amazonmusthaves #amazon #millenials #paresseux Goûtez-le – Ikson

Comme vous pouvez le voir, le Rotato Express électrique Starfrit ne pourrait pas être plus facile à utiliser. Il suffit de coller la pomme de terre sur la petite pointe. puis abaissez le bras supérieur pour le maintenir en place et appuyez sur le bas. Comme par magie, votre pomme de terre commence à tourner et le Rotato Express épluche le tout pour vous.

Sérieusement, vous les gars, où est passé ce truc toute ma vie ?!

Aussi bizarre soit-il, le Rotato Express est vraiment fascinant. C’est un cadeau génial pour vous-même ou pour à peu près n’importe qui dans votre vie. Et le meilleur, c’est qu’il coûte moins de 20 $ grâce à un rabais! Accrochez certainement ce gadget de cuisine Amazon génial aujourd’hui.

Voici les principaux points à retenir :

Le Rotato Express permet d’éplucher les pommes de terre rapidement et facilement, en enlevant la peau sans gaspiller aucun des nutriments contenus dans le légume. ou moins Appuyez sur un seul bouton pour commencer à éplucher et l’éplucheur Rotato s’arrête tout seul une fois l’épluchage terminé Fonctionne avec bien plus que des pommes de terre – essayez d’éplucher des concombres, courgettes, aubergines, patates douces, citrons, limes, radis, kiwis, Pêches, poires, pommes, betteraves, tomates, navets, oignons, etc. De plus, le fonctionnement mains libres signifie que vous n’avez même pas besoin de tenir vos légumes pour les éplucher. sont rangés sous l’appareil et un couteau à pouce pour éplucher les pommes de terre Comprend un adaptateur d’alimentation 6 V

