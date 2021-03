Ce gadget unique à 35 $ sur Amazon a changé la donne dans ma cuisine – BGR

Si vous achetez un produit ou un service évalué indépendamment via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Je ne suis pas un chef professionnel ou un connaisseur de quoi que ce soit, et vous n’allez certainement pas me voir comme un concurrent sur MasterChef de si tôt. Cela dit, j’aimerais penser que je suis un cuisinier à la maison au-dessus de la moyenne. Je peux suivre une recette jusqu’au T et même créer mes propres recettes qui se révèlent presque toujours bien. Je peux aussi certainement goûter la différence entre les ingrédients frais de première qualité et les ingrédients bon marché des supermarchés.

Si vous tombez dans le même bateau que moi et que vous cherchez à pimenter vos plats – jeu de mots, malheureusement – il y a un nouveau gadget sur Amazon appelé le FinaMill que vous devriez absolument vérifier.

Il n’y a absolument rien de mal à donner la priorité à la vitesse, au budget et à la simplicité quand vient le temps de préparer un repas pour vous et votre famille. Je le fais tout le temps. Ce faisant, cependant, vous utilisez souvent des ingrédients qui sont, dirons-nous, loin d’être idéaux. Les épices et les assaisonnements en particulier peuvent vraiment faire ou défaire un plat, et il y a absolument une différence notable entre les assaisonnements bon marché et les épices de qualité supérieure.

Ce que vous ne réalisez peut-être pas, cependant, c’est que l’utilisation d’épices fraîches provenant de meilleures sources ne doit pas être une douleur. C’est là que le Moulin à épices FinaMill entre.

Ce petit gadget astucieux ressemble à première vue à d’autres moulins à épices à piles. D’une certaine manière, ça l’est. Mais il présente un design primé qui facilite l’utilisation d’épices fraîches et d’herbes séchées au lieu de marques de magasin bon marché de qualité inférieure. La beauté est dans la conception du pod. FinaMill est livré avec deux pods et vous pouvez en obtenir autant que vous le souhaitez. Alignez-les ou empilez-les sur votre étagère à épices et vous pouvez les mettre et les retirer en un instant. En fait, vous pouvez même échanger les dosettes rapidement et facilement d’une seule main.

FinaMill m’en a envoyé un pour l’essayer il y a quelques semaines et c’est déjà devenu un outil de cuisine indispensable pour moi. Et le meilleur de tous, c’est seulement 34,99 $ chez Amazon – plus pods supplémentaires sont seulement 9 $ chacun!

Voici les puces avec les informations que vous devriez consulter à partir de la page du produit:

Un moulin de nombreuses épices – Seul FinaMill utilise des cosses d’épices dédiées et interchangeables brevetées pour chaque épice, offrant une défense contre la contamination croisée des saveurs. Échangez et moudre différentes épices d’une seule main. Aucun autre moulin à épices ne peut faire cela. FinaMill est un excellent outil pour cuisiner et il a fière allure sur une table à manger, c’est aussi un cadeau parfait pour toutes les occasions.

Changer de dosette avec FinaMill est facile, appuyez sur FinaMill sur une cosse d’épices pour cliquer, appuyez à nouveau pour relâcher. Cette fonction conviviale et pratique est conçue pour les chefs à domicile occupés. Cette fonctionnalité a aidé FinaMill à remporter le A’Design Award en 2020.

Le remplissage de notre dosette d’épices est un jeu d’enfant grâce à sa large ouverture. La cosse d’épices est SANS BPA. Les éléments de meulage sont en céramique; durable et durable. Le bouton de réglage est situé au bas de la cosse d’épices, choisissez la grosseur à votre goût juste avec une torsion.

Ce paquet est livré avec 2 FinaPod Express, ils sont parfaits pour les grains de poivre, le sel, l’ail haché séché, l’oignon séché haché, le romarin séché et plus encore. Si vous souhaitez moudre des graines à haute teneur en huile, telles que les graines de lin, de moutarde, de sésame ou de pépins de raisin, veuillez acheter un FinaPod Pro sous une autre liste Amazon. D’autres types de FinaPod spécialisés arrivent. ** Attention, FinaMill ne peut pas moudre ou hacher des herbes fraîches ou humides. **

FinaMill est le seul moulin à épices à piles qui offre une garantie de 2 ans. Garantie de remboursement de 30 jours, absolument aucun risque pour vous. Pour toute question ou assistance, notre équipe d’assistance amicale dans l’Oregon, aux États-Unis, est prête à vous aider. Pas besoin d’envoyer un e-mail et d’attendre quelqu’un dans un autre pays pour un service ou de l’aide. FinaMill n’utilise que 3 piles AA (non incluses), moins chères à utiliser que la plupart des marques concurrentes.

