Ce gadget va révolutionner votre santé et votre porte-monnaie si vous souffrez de problèmes musculaires | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous passez beaucoup de temps dans le fauteuil devant l’ordinateur, ce masseur peut vous aider avec les contractures et les douleurs dans votre corps causées par un mode de vie sédentaire.

Les longues heures de travail devant l’ordinateur, et plus tard passer plus de temps devant l’ordinateur, font des ravages. Si à cela nous ajoutons la composante sententaire et une mauvaise position au travail, notre corps en souffrira.

Un de ces produits que vous ne croirez pas fonctionne, mais cela fonctionne, ils sont masseurs électriques à têtes mobiles comme celui-ci en promo, en vente sur Amazon pour moins de 20 euros.

Coussin de massage électrique pour les cervicales, les jambes, les épaules et les bras avec fonction chauffante et pétrisseur rotatif.

Ce masseur a plusieurs caractéristiques qui ils feront de vos contractures une chose du passé. Le premier est un masseur avec des têtes qui tournent pour déplacer vos muscles. Il a deux têtes rotatives, une de chaque côté.

Par sa conception il est parfait pour le mettre sur les lombaires ou le cou. En outre, génère de la chaleur, quelque chose qui soulagera vos muscles en permettant la dilatation des vaisseaux sanguins et la circulation du sang pour réduire la pression dans les zones où vous avez mal.

Il dispose d’un système contre la surchauffe et ne s’éteint également qu’en 15 minutes s’il ne détecte pas qu’il est en cours d’utilisation.

Ce masseur cervical, dorsal ou cervical est actuellement en vente à moins de 20 euros. Donc, si vous avez des douleurs dans ces zones, cela peut vous aider à vous soulager. C’est une meilleure alternative aux pistolets de massage, surtout si vous souhaitez l’utiliser en position assise.

Autres alternatives

Il existe de nombreuses autres options dans le monde des masseurs électriques. Ces produits deviennent de plus en plus populaires en raison du nombre d’heures que nous passons assis devant l’ordinateur.

Si vous êtes une personne qui passe désormais beaucoup de temps à travailler sur un ordinateur portable à la maison en télétravail, vous saurez de quoi on parle pour les douleurs articulaires et dorsales. C’est pourquoi nous recommandons des produits pour le télétravail avec une bonne posture.

La meilleure alternative : le coussin de massage Veaglefly

31,99 € sur Amazon

Ce coussin de massage pour la nuque et le bas du dos Veaglefly c’est l’une des meilleures alternatives que vous puissiez trouver.

C’est un produit très similaire, mais il dispose de 4 moteurs qui peuvent tourner de différentes manières et qui génèrent également de la chaleur pour améliorer la circulation et vous libérer des problèmes de contractures.

Il dispose de 3 vitesses et fonctionne connecté au réseau électrique. Bien qu’il comprenne également un câble compatible avec le connecteur de voiture et l’utiliser en voyage.

Il ne coûte que 31,99 euros sur Amazon.

Conçu pour le cou : masseur RENPHO

52,99 € sur Amazon

Ce masseur est conçu pour être utilisé sur le cou et les épaules. En raison de sa conception, il vous permet de le mettre sur le haut du dos et ses têtes commencent à bouger pour soulager les tensions.

Vous pouvez passer vos bras dans ses manches pour remplir deux fonctions, la première qui met plus de pression sur le dos et la nuque, mais aussi pour reposer vos bras, ce qui est apprécié.

Il coûte 52,99 euros sur Amazon avec la livraison gratuite et la livraison rapide si vous vous inscrivez à Amazon Prime.

En format matelas : Jocca

39,69 € sur Amazon

Si ce que vous voulez, c’est du mouvement pour tout votre corps, en particulier pour soulager toute la zone du dos et des hanches, ce matelas de massage Jocca c’est une bonne option.

C’est un matelas masseur avec 4 zones identifiables et 10 moteurs au total. Il dispose d’un générateur de chaleur et est également pliable, vous pouvez donc l’utiliser où et quand vous le souhaitez.

Il ne vous coûtera que 39,69 euros sur Amazon.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.