Ce gars que reddit aime détester vise la hausse de l’inflation causée par la Réserve fédérale. Plus de 3 millions de téléspectateurs américains l’ont regardé. Critiquez le message plutôt que le messager.

Fait amusant : les modèles utilisés pour prédire l’inflation utilisent des « anticipations d’inflation » pour prédire quelle sera l’inflation. Ils croient que ce que la population pense que l’inflation sera, affectera ce que sera l’inflation réelle. Cela semble logique, mais il n’est basé sur rien et n’a aucune preuve empirique ou donnée historique pour le soutenir. Il n’y a pas de cause à effet à court terme, et seulement une faible corrélation à long terme.

Pourquoi est-ce important ? Si la FED et d’autres organisations croient que c’est vrai, elles pensent également que garder les informations sur la hausse de l’inflation loin du public est une bonne chose. Leur nombre peut également être erroné.

La première chose que vous remarquerez avec ma source est qu’elle provient de la réserve fédérale elle-même. Le type qui écrit ceci a travaillé dans la réserve fédérale. C’est donc un bon aperçu de la façon dont les modèles utilisés sont défectueux, mais aussi de l’attitude de la réserve fédérale et d’autres organisations similaires à l’égard du public et de la dissimulation des informations.

La source: [https://www.federalreserve.gov/econres/feds/why-do-we-think-that-inflation-expectations-matter-for-Inflation-and-should-we.htm](https://www.federalreserve.gov/econres/feds/why-do-we-think-that-inflation-expectations-matter-for-Inflation-and-should-we.htm)

L’anglais n’est pas ma première langue d’ailleurs