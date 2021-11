Le gène, nommé LZTFL1, est présent chez 60% des personnes appartenant à l’ascendance sud-asiatique (Image représentative)

Des chercheurs du Medical Research Council Weatherall Institute of Molecular Medicine, Université d’Oxford, ont identifié le gène responsable du doublement du risque d’insuffisance respiratoire du COVID-19. Les chercheurs du Conseil de recherche médicale de l’Université d’Oxford Weatherall Institute of Molecular Medicine ont identifié le gène qui double le risque d’insuffisance respiratoire chez les personnes souffrant de COVID-19.

Le gène, nommé LZTFL1, se trouve chez 60% des personnes appartenant à l’ascendance sud-asiatique, suggère une étude. Les chercheurs disent également que cela pourrait expliquer pourquoi il y a eu des décès excessifs dans certaines communautés britanniques et à quel point l’Inde a été touchée pendant la deuxième vague de covid.

Malgré la découverte du gène chez 60 pour cent des personnes, il est trop tôt pour dire qu’un seul facteur avait conduit à ces graves répercussions. Les facteurs socio-économiques jouent un rôle égal lorsqu’il s’agit de communautés gravement touchées par la maladie.

Comme nous l’avons dit, 60% des personnes d’ascendance sud-asiatique contiennent ce gène, 15% des personnes d’ascendance européenne inhibent également ce gène. De plus, l’ascendance afro-caribéenne porte également le gène (2 pour cent). Et par conséquent, ce gène n’explique pas pourquoi il y a eu plus de décès dus au covid chez les Noirs et certaines autres communautés ethniques minoritaires.

Que révèle l’étude ?

L’étude qui a été publiée dans la revue Nature Genetics cette semaine, les chercheurs ont utilisé une technologie de pointe pour déterminer quel gène est responsable des décès chez les 65 ans de covid-19 et quel est le rôle de ce gène dans ce résultat. Un algorithme d’intelligence artificielle a été utilisé par les chercheurs pour analyser d’énormes quantités de données génétiques provenant de différents types de cellules présentes dans toutes les parties du corps. Cette analyse a montré que ce signal génétique affectera les cellules présentes dans le poumon.

L’étude a révélé qu’il est possible qu’un gène à risque présent dans le corps humain empêche les cellules qui tapissent les voies respiratoires et finalement empêche le poumon de répondre correctement au virus. Vous pouvez également dire que l’absence de gènes peut modifier considérablement la façon dont les poumons d’une personne réagissent au virus covid-19. Bien que le gène puisse avoir un impact sur le système de réponse des poumons, il n’a pas d’impact sur le système immunitaire du corps humain. Les chercheurs pensent ainsi que même si certaines personnes peuvent avoir ce gène, elles devraient répondre aux vaccins normalement.

Le professeur James Davies, co-auteur de l’étude, a déclaré dans le communiqué que bien que la génétique ne puisse pas être modifiée, les résultats de l’étude ont montré que les personnes atteintes de ce gène à risque plus élevé peuvent bénéficier davantage de la vaccination. Le signal génétique dans notre corps affecte les poumons et non le système immunitaire. Cela signifie que le risque accru devrait être annulé par le vaccin.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.