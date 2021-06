Ce générateur solaire m’a donné un petit goût sucré de vivre hors du réseau – .

C’est peut-être le fait que je passe tellement de temps à lire et à écrire sur la technologie, mais tous les quelques mois, je me laisse fantasmer sur ce que cela pourrait être de tout laisser derrière moi et de vivre hors réseau pendant un certain temps. Il existe d’innombrables façons de se déconnecter, et vous pouvez tout faire ou atterrir quelque part au milieu. L’un des moyens les plus simples de ressentir un peu plus de liberté est de vous fournir votre propre source d’énergie durable.

De nombreuses maisons plus récentes sont construites en pensant à des choses comme l’énergie solaire et la chaleur géothermique. Réduire ou éliminer votre dépendance à l’égard de diverses formes d’infrastructure est non seulement libérateur, mais peut également être excellent pour l’environnement. Malheureusement, je ne suis pas en mesure de construire une nouvelle maison hors réseau ou même de déménager dans une petite cabane dans les bois, alors quand Jackery a tendu la main et m’a demandé si je voulais essayer l’un des générateurs solaires de l’entreprise, j’ai dit diable ouais .

Jackery m’a envoyé son nouveau pack Solar Generator 1500, qui comprend l’alimentation portable Explorer 1500 et 4 des panneaux solaires portables 100W SolarSaga de l’entreprise. C’est tout un ensemble, et bien que vous ne puissiez pas alimenter toute votre maison avec un seul de ces éléments, il est capable de réaliser des exploits surprenants.

L’Explorer 1500 a une capacité revendiquée de 1 488 watts-heure. C’est beaucoup, et c’est suffisant pour courir. Un réfrigérateur moderne, par exemple, utilise environ 130 à 150 wattheures d’électricité par jour, une fois qu’il est en marche, et une machine à laver a besoin d’environ 250 wattheures pour terminer un cycle. Certains autres appareils tels que les sèche-linge et les climatiseurs en consomment beaucoup plus, mais en tant que source d’alimentation de secours, un Explorer 1500 complètement chargé garderait votre réfrigérateur au frais et vos gadgets chargés sans problème.

Vous pouvez acheter l’unité Explorer 1500 séparément et la charger à l’aide d’une prise de courant domestique et l’économiser pour l’alimentation de secours, mais le plus gros attrait de cet ensemble est évidemment la charge solaire. L’utilisation des quatre panneaux solaires par temps ensoleillé peut charger la batterie à 80 % en quatre heures, selon la société. Je n’ai aucun moyen de vérifier ces affirmations exactes, d’autant plus que ces chiffres sont probablement des conditions idéales, mais j’ai constaté que la batterie était rechargée rapidement lorsque les quatre panneaux avaient une vue dégagée sur le soleil.

Pour le tester, je l’ai chargé d’alimenter mon garage et mon hangar attenant. Il gérait une demi-douzaine de lumières, un petit réfrigérateur et des outils que j’utilisais. Je l’avais chargé de recharger les batteries de mon souffleur de feuilles sans fil et de mes perceuses, de faire fonctionner un grand ventilateur et de recharger mon pone en plus de cela. Il a fourni beaucoup d’énergie pour mon samedi, et après m’être assuré que les panneaux solaires avaient un bon angle avec le soleil, je suis allé à l’intérieur pendant quelques heures en fin d’après-midi. Au moment où je suis sorti, il s’était redémarré et était presque complètement rechargé.

Si jamais je devais vraiment me tester en vivant hors réseau et que je voulais réduire ou éliminer totalement ma dépendance au réseau électrique, j’aurais certainement besoin de quelque chose comme ça. Probablement plusieurs d’entre eux, en fait. Pour l’instant, cependant, cela m’a donné un petit échantillon de ce que cela pourrait être, et c’était assez génial.

Jackery propose plusieurs cas d’utilisation possibles pour l’ensemble générateur solaire, y compris le camping, le travail à distance où des outils électriques sont nécessaires et comme solution d’énergie de secours en cas de panne de courant. Sur la base de mon temps avec le matériel, je peux dire en toute sécurité que le générateur solaire serait incroyablement utile pour tous ces scénarios.

J’aime particulièrement l’essayer lors d’un long voyage de camping, car cela rendrait la vie beaucoup plus facile de ne pas avoir à compter sur un véhicule ou un tas de petites batteries de secours pour garder les smartphones ou les ordinateurs portables de tout le monde en état de marche. L’unité principale et les panneaux solaires sont très portables, et bien que la batterie pèse plus de 30 livres, pouvoir la charger partout où le soleil brille en vaut la peine pour toute excursion en plein air.

Un bonus vraiment génial qui n’est pas immédiatement évident est que chacun des panneaux solaires peut en fait être utilisé indépendamment. Chaque panneau dispose de deux ports de charge, un pour USB-A et un pour USB-C, vous permettant de sortir un seul panneau pour charger votre téléphone, tablette ou autres appareils lorsque le soleil est éteint sans avoir à retirer la batterie. Si vous avez besoin d’alimentation pour plusieurs gadgets à la fois, le trio de prises secteur, les deux ports USB-A, un seul port USB-C et une seule prise de voiture 12 V sur l’Explorer 1500 devraient vous couvrir.

À un prix forfaitaire de 2 699 $, le forfait générateur solaire n’est pas bon marché, mais quand il s’agit de choses comme celle-ci, vous avez tendance à en avoir pour votre argent. Les panneaux solaires et l’unité de batterie sont polyvalents, faciles à utiliser et étonnamment puissants. L’électricité est quelque chose dont la plupart d’entre nous ne peuvent vraiment pas se passer, et si vous êtes un amoureux du plein air, un entrepreneur qui a besoin d’un point de vente partout où il peut le trouver, ou tout simplement un propriétaire qui veut avoir l’esprit tranquille, c’est un investissement que vous serez heureux d’avoir fait.

