“Ce geste avide et insensible serait un désastre”

19/04/2021 à 16:25 CEST

Le Portugais Luis Figo, ancien joueur du Sporting Lisboa, de Barcelone, du Real Madrid et de l’Inter Milan, a assuré que la Superliga est un “mouvement gourmand et insensible” qui “sonnerait le désastre” pour la “base, pour le football féminin et pour la général de la communauté du football “.

Dans deux messages publiés sur ses réseaux sociaux, la légende du football portugais et mondial, vainqueur de la Ligue des champions avec le Real Madrid en 2002, exprime son rejet de la compétition que douze des clubs les plus puissants du continent comptent lancer.

“Cette soi-disant” Super League “est tout sauf” Super “”, assure Figo, qui affirme qu’elle ne sert que “les propriétaires intéressés., qui a cessé de se soucier de ses fans il y a longtemps, et avec un mépris total pour le mérite sportif. Tragique. “.