Ce gestionnaire de fonds crypto affirme que le crash de Bitcoin était une “capitulation”

Il est largement admis que même les experts ne peuvent identifier la capitulation qu’après qu’elle s’est déjà produite. Le fait est que, sur les marchés réglementés, les milliardaires / méchants obligataires sans scrupules ont la décence de manipuler le marché à huis clos. Les marchés traditionnels n’ont pas un signe aussi fort que le tristement célèbre tweet d’Elon.

Le PDG de la société de conseil en investissement Vailshire Capital Management, le Dr Jeff Ross, propose la théorie selon laquelle l’attaque d’Elon contre le réseau Bitcoin a généré une «capitulation à court terme. “Cela signifie que tous ceux qui étaient prêts à vendre leur Bitcoin au léger signe de problème l’ont déjà fait. Les mains faibles et les traders à court terme sont hors jeu.

Les faux tweets narratifs de @ elonmusk ont-ils causé la capitulation à court terme de # bitcoin? Des mains faibles aux mains fortes, passez le butin… 🔥 $ TSLA pic.twitter.com/JMGudMZ46s – Dr Jeff Ross (@VailshireCap) 13 mai 2021

Est-ce le nouveau fond Bitcoin?

Bien sûr, jusqu’à présent, la capitulation n’est qu’une théorie. Nous ne pouvons vraiment pas être sûrs. Mais, si c’est ce qui se passe, cela signifie également que nous voyons le nouveau fond du marché Bitcoin. Et d’autres indicateurs pointent dans cette direction. Le fondateur de Capriole Investment, Charles Edwards, a identifié hier une baisse sous la moyenne mobile simple de 100, ce qui signifie généralement une chose.

Les baisses moyennes de la course haussière en dessous des 100 SMA quotidiens sont rares et historiquement identifiées comme des creux majeurs. Nous n’en avons eu qu’un aujourd’hui. pic.twitter.com/ClNOzMfWge – Charles Edwards (@caprioleio) 13 mai 2021

Ceci, bien sûr, est déjà arrivé. Après la réduction de moitié du Bitcoin en 2020, la capitulation a frappé le marché et NewsBTC était là pour rassurer tout le monde:

Si la «capitulation» semble effrayante, d’autant plus qu’elle a été associée à l’effondrement de Bitcoin fin 2018, ce n’est pas vraiment une mauvaise chose. Comme l’a expliqué Preston Pysh, le podcasteur de la finance et de Bitcoin Bull, en réponse à l’analyse de D’Souza: «Pendant la réduction de moitié de 2016, le prix a baissé latéralement pendant 9 jours, puis a chuté de 28%, et il a fallu 100 jours pour revenir au prix de moitié. Préparez-vous mentalement à un nettoyage efficace et à un réglage des difficultés, car le protocole prépare tous les passagers au lancement. “

Donc, en résumé, si la capitulation se produit et que nous voyons un nouveau fond, nous pourrions voir les actifs numériques préférés du monde rebondir et atteindre de nouveaux sommets incroyables.

Graphique de prix BTC sur Bitstamp | Source: BTC / USD sur TradingView.com

Comment Bitcoin va-t-il rebondir après une capitulation aussi catastrophique?

C’est la question la plus simple à laquelle répondre. Et avec lui, nous pouvons également répondre à une autre question brûlante: Tesla n’a-t-il pas fait sa diligence raisonnable avant d’investir plus d’un milliard de dollars en BTC? Elon vient-il de découvrir les niveaux de consommation d’énergie prétendument dangereux dont le réseau Bitcoin a besoin pour se protéger? Probablement non.

Pour une explication possible, nous donnons le micro à Mark Yusko, PDG de Morgan Creek Capital Management:

Ce n’est pas un secret que lorsque de grands investisseurs veulent acquérir une position importante dans un actif, ils peignent d’abord le ruban avec des déclarations négatives et de petites positions courtes pour réduire le prix et libérer l’offre de l’actif pour pouvoir acheter à un prix inférieur. prix … #OldestTrickInTheBook https: //t.co/qttx8kGglU – Mark W.Yusko #TwoPointOneQuadrillion (@MarkYusko) 14 mai 2021

Bitcoin se ralliera sur l’argent institutionnel arrachant chaque pièce des mains d’investisseurs de détail effrayés. En fait, le processus est probablement déjà en cours.

L’échelle de Bitcoin vers le paradis est descendue. Les institutions achètent chaque trempette. pic.twitter.com/oLyq444jAm – Charles Edwards (@caprioleio) 13 mai 2021

D’autres théories sur les motifs possibles d’Elon Musk incluent Tesla qui tente d’obtenir des allégements fiscaux de la politique verte du gouvernement américain et qu’il s’agit du lancement d’une plate-forme minière alimentée par des énergies renouvelables. Pour plus d’informations sur les deux, rendez-vous sur notre site sœur Bitcoinist.

