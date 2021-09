Ce Google Nest Mini est réduit de 24 euros dans MediaMarkt, l’enceinte intelligente parfaite pour votre maison | La technologie

in

L’enceinte intelligente de Google est en vente chez MediaMarkt pour moins de 35 euros. Parfait pour jouer de la musique, écouter les actualités, contrôler les appareils connectés et bien plus encore.

Les haut-parleurs intelligents sont devenus si populaires et bon marché qu’il est rare de ne pas en trouver dans de nombreux foyers. Parfois jusqu’à plusieurs. Si vous faites partie de ceux qui ont adopté Google comme assistant virtuel ou y pensez, il y a une offre pour vous.

Le dernier Google Nest Mini, le petit haut-parleur intelligent qui vous connecte avec l’assistant Google et votre compte Google, est déjà en vente chez MediaMarkt pour 34,99 euros.

Google Nest Mini est l’enceinte intelligente de deuxième génération de Google. Avec un processeur plus puissant, un troisième microphone et des basses 40 % plus puissantes que son prédécesseur. Il peut également être accroché au mur.

C’est une bonne remise puisque son prix normal est de 54 euros. C’est aussi un bon haut-parleur avec lequel faire de nombreuses tâches, comme écouter de la musique, des podcasts, des nouvelles ou même envoyer des messages à d’autres personnes.

L’intégration avec les services Google est totale et lorsque vous configurez votre compte, vous pouvez consulter des informations telles que votre calendrier, vos notes et vos alarmes.

Il peut également contrôler les produits ménagers connectés tels que les prises, les ampoules, les enceintes, les Smart TV, les aspirateurs robots et tous les accessoires et petits électroménagers que vous pouvez imaginer et qui sont compatibles.

L’assistant Google dispose de centaines de commandes que vous pouvez utiliser avec ce haut-parleur et accepte même plusieurs comptes de personnes dans un ménage, et si vous avez un Chromecast, ce haut-parleur est votre meilleur compagnon.

Procurez-vous ce Google Nest Mini gris pour 34,99 euros chez MediaMarkt. Les frais de port sont de 1,99 euros si vous choisissez de vous le faire envoyer à votre domicile. Il est également disponible en noir pour le même prix, 34,99 euros.

Vous pouvez également opter pour le retrait en magasin si vous en avez un à proximité. Vous pouvez le payer en ligne et le récupérer dans l’un de leurs magasins quand vous le pouvez.

