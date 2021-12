Ce GPS vous aide à mieux vous garer et est également livré avec des mises à jour à vie et pour moins de 100 euros ! | Moteur

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

En raison de la popularité d’applications comme Waze et Google Maps, les GPS classiques ont dû se réinventer avec quelques extras qui les rendent toujours valables.

Malgré le fait que depuis un certain temps tout le monde s’est habitué à consulter Google Maps comme navigateur GPS par défaut, il y a certaines choses qui valent la peine d’évaluer des alternatives, et nous ne parlons pas seulement d’autres applications mais de navigateurs à l’ancienne .

En plus des plus connues, de marques comme Garmin, il existe des navigateurs GPS bon marché qui en valent la peine, et pas seulement pour leur prix mais pour ce qu’ils offrent en plus de la navigation. On parle précisément d’un modèle, le GPS Awesafe qui fait partie des best-sellers sur Amazon et qui ne coûte actuellement que 88 euros.

C’est un modèle qui comprend une caméra de stationnement arrière, quelque chose d’étonnamment utile, en particulier pour se garer dans des zones étroites où vous avez besoin d’une aide supplémentaire, oui ou oui.

Pour le prix, vous pouvez demander un peu plus, car il est livré avec mises à jour cartographiques à vie et un écran de 7 pouces.

La technologie a beaucoup changé ces derniers temps en ce qui concerne les voitures, avec le boom plus que justifié d’Android Auto et d’Apple CarPlay, deux rivaux proches qui se battent pour rendre les voitures plus intelligentes sans avoir besoin dans de nombreux cas d’en acheter un nouveau, quelque chose qui est évidemment hors de l’équation pour beaucoup de gens.

Cependant, des modèles comme ce navigateur ou certaines radios 2 DIN proposent une troisième voie, qui est d’avoir quelques fonctionnalités pour conduire mieux et plus confortablement avec un investissement minimal.

