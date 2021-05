Ce grand changement a simplement facilité la recherche de super applications iPhone dans l’App Store – .

En 2021, plus de 2 millions d’applications sont disponibles sur l’App Store d’Apple. En tant que tel, l’expérience de navigation pour de nouvelles applications est devenue de plus en plus écrasante, c’est pourquoi Apple a introduit cette semaine des suggestions de recherche dans une mise à jour de l’App Store pour les utilisateurs aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Australie.

L’utilisation de la nouvelle fonctionnalité est étonnamment simple et simple (deux mots que je n’utiliserais pas souvent pour décrire quoi que ce soit sur l’App Store). Dirigez-vous vers l’onglet Rechercher dans l’application App Store et tapez un mot comme «nourriture» dans la barre de recherche. Après avoir appuyé sur le bouton de recherche, vous verrez une série de mots suggérés défiler vers le haut de l’écran. Appuyez sur l’un d’entre eux – comme «livraison» – et vos résultats seront automatiquement mis à jour. Avec certaines recherches, d’autres suggestions s’afficheront pour vous aider à affiner encore plus votre recherche, par exemple “Indien” ou santé. “

Top Deal du jour Les acheteurs grouillent d’Amazon pour obtenir le robot aspirateur Roomba 675 alors qu’il ne coûte que 199 $! Prix ​​courant: 279,99 $ Prix: 199,00 $ Vous économisez: 80,99 $ (29%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

La plupart des recherches de base que j’ai tentées, des «jeux» aux «livres» en passant par les «achats», m’ont donné au moins une ligne de suggestions pour affiner mes résultats, et beaucoup en ont donné deux. Ce n’est pas tout à fait clair ce qui rend certains termes de recherche dignes de deux lignes de suggestions, mais la fonctionnalité n’est largement disponible que depuis quelques heures maintenant, alors peut-être qu’elle sera mise à jour à l’avenir. J’ai également été surpris de constater que des termes de recherche plus spécifiques m’ont également donné des suggestions. Par exemple, lorsque j’ai recherché “jeux inactifs”, j’ai reçu des suggestions telles que “rpg” et “clicker”.

🗣 Présentation des suggestions de recherche sur l’App Store! Sélectionnez (ou désélectionnez) plusieurs suggestions pour affiner votre recherche afin de trouver encore plus d’applications et de jeux incroyables. Les suggestions de recherche sont déployées aujourd’hui en commençant par les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni et l’Australie. pic.twitter.com/viaZHlCZMb – App Store (@AppStore) 29 avril 2021

Personnellement, je ne me souviens pas de la dernière fois que j’ai visité l’App Store juste pour naviguer. La semaine dernière, j’avais besoin de partager un chèque avec un groupe d’amis, j’ai donc téléchargé Splitwise. Le mois prochain, lorsque le nouveau jeu mobile My Hero Academia: The Strongest Hero sera lancé aux États-Unis, je me dirigerai à nouveau vers l’App Store pour le télécharger. L’expérience de découverte sur l’App Store s’est considérablement améliorée au fil des ans, en particulier après l’ajout de l’onglet stellaire Aujourd’hui qui met en évidence les excellentes applications et développeurs, mais il est toujours difficile de trouver ce que vous cherchez si vous ne connaissez pas le l’application exacte dont vous avez besoin. Les suggestions de recherche sont un petit pas vers la résolution de ce problème, mais elles sont un pas dans la bonne direction.

La recherche n’est pas la seule partie de l’App Store qu’Apple a amélioré ces derniers temps. Au début du mois, Apple a ajouté 30 nouveaux titres et deux catégories à Apple Arcade. Le service d’abonnement aux jeux mobiles semble avoir quelque peu fléchi depuis ses débuts prometteurs, mais de nouvelles exclusivités comme Fantasian, Clap Hanz Golf et World of Demons, ainsi que des classiques relancés comme Badland, Reigns, Fruit Ninja et Monument Valley, sont maintenant comme un bon moment pour découvrir l’essai gratuit. De plus, iOS 14.5 a ajouté la prise en charge des contrôleurs PS5 et Xbox Series X.

Top Deal du jour Les acheteurs grouillent d’Amazon pour obtenir le robot aspirateur Roomba 675 alors qu’il ne coûte que 199 $! Prix ​​courant: 279,99 $ Prix: 199,00 $ Vous économisez: 80,99 $ (29%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie à l’université comme passe-temps, mais il lui est rapidement devenu clair que c’était ce qu’il voulait faire dans la vie. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux précédemment publiés peuvent être trouvés sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.