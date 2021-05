Ce grand spoiler “ Black Widow ” pourrait révéler une énorme torsion de l’intrigue – .

Black Widow aurait dû être le premier succès massif de Marvel lors de la phase 4 du MCU. C’est un film que les fans attendent depuis des années pour Marvel, mais le studio a eu besoin de plus d’une décennie pour enfin livrer le film qui est mérité par le titulaire. personnage et l’actrice qui l’a incarnée dans tant d’aventures MCU. Mais la pandémie a ruiné cette glorieuse ouverture de phase 4 que Black Widow aurait livrée.

La sortie du film a été retardée plusieurs fois en raison de la pandémie, mais il sortira finalement le 9 juillet. Ce sera toujours le premier film MCU Phase 4, mais pas la première aventure Marvel à lancer cette nouvelle phase. Ce titre revient à WandaVision, qui a été lancé à la mi-janvier. C’est à cause de la pandémie que le succès au box-office de Black Widow pourrait prendre un coup sévère puisque le film sera lancé en ligne en même temps que sa sortie en salles. En outre, les retards de lancement ont permis à diverses rumeurs de se répandre, détaillant d’autres films Marvel qui devraient sortir autour de Black Widow. Dans l’état actuel des choses, Eternals et Spider-Man: No Way Home semblent être les films Marvel les plus excitants de l’année, et ils semblent beaucoup plus intéressants que Black Widow.

Bien sûr, Black Widow devrait toujours être très amusant à regarder. Et il s’avère que le film pourrait avoir une énorme tournure d’intrigue que nous n’avons jamais vue venir malgré de nombreuses fuites de Black Widow jusqu’à présent. Avant de lire plus loin, nous vous avertirons que des spoilers massifs pourraient suivre ci-dessous.

Comme toujours avec les fuites et les rumeurs, ce qui va suivre ci-dessous ne peut pas être vérifié pour le moment. La nouvelle fuite de l’intrigue provient de 4chan, une source constante de fuites de MCU. Certains d’entre eux finissent par se répandre et être la vraie affaire, mais de nombreuses autres fuites supposées finissent par n’être guère plus que de la fan fiction.

Avant d’arriver à la supposée torsion de l’intrigue de Black Widow, nous vous rappellerons que nous avons déjà vu plusieurs fuites d’intrigue qui racontent des histoires quelque peu similaires, avec des descriptions similaires d’une scène post-crédit – dirigez-vous vers ce lien pour en découvrir quelques-unes. des derniers. Bien que ces fuites ne puissent pas non plus être vérifiées, elles indiquent que le même personnage est l’un des principaux méchants du film. Mason (OT Fagbenle) est censé être le Taskmaster, un personnage que nous avons déjà vu dans les bandes-annonces de Black Widow que Marvel a publié.

La nouvelle fuite 4chan donne une tournure complètement différente aux choses. Ce n’est pas Mason qui sera Taskmaster dans le film, mais le personnage d’Olga Kurylenko, Anya Dreykov. Anya est la fille de Viktor Dreykov (Ray Winstone), et certaines des précédentes fuites de Black Widow ont mentionné ce personnage sans lui donner une identité. Si l’on en croit la nouvelle fuite, alors Kurylenko joue Anya et Anya est la Taskmaster. Ce serait une énorme torsion.

Voici l’essentiel du message sur 4chan:

Taskmaster est le personnage d’Olga Kurylenko, Anya Dreykov, la fille du personnage de Ray Winstone, Viktor Dreykov, le directeur de la salle rouge. Elle était la meilleure amie de Natasha, mais quand Natasha a décidé de s’échapper, Anya a essayé de l’arrêter et ils se sont battus. Natasha a été forcée de choisir entre laisser Anya mourir dans une explosion et s’échapper, ou la sauver et risquer d’être recapturée. Elle a choisi de s’échapper, ce qui l’a toujours hantée. Anya a été gravement blessée mais a survécu et a été reconstruite par le personnage de Dreykov et Rachel Weisz, Melina Vostokoff, avec des améliorations cybernétiques, notamment pour analyser et imiter les compétences de combat des autres. Anya vit sous le contrôle de Dreykov et reçoit l’ordre de Dreykov de reprendre Natasha. En fin de compte, Natasha est à nouveau obligée de choisir entre laisser Anya mourir pour s’échapper ou l’aider et risquer sa capture. Cette fois, elle choisit Anya, qui pardonne à Natasha et meurt dans ses bras des blessures qu’elle a subies lors de la bataille finale. Le personnage d’OT Fagbenle, Rick Mason, est un hareng rouge en ce qui concerne le rôle de Taskmaster, mais il travaille secrètement pour Dreykov et veut se venger de Natasha pour avoir ruiné sa vie en divulguant les secrets du SHIELD en ligne, en révélant son identité et en le forçant à vivre sous terre. En outre, le film se termine avec Ross récupérant les spécifications des implants de Taskmaster et prévoyant de créer sa propre version.

Des rapports début avril indiquaient que Kurylenko avait un rôle mystérieux dans Black Widow, bien que cela reste à confirmer. L’actrice n’est pas encore créditée pour le film, mais ce genre de secret est exactement ce que vous attendez de Marvel.

