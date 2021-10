Ce hack de ROM Zelda II supprime toutes les choses ennuyeuses pour présenter une aventure totalement nouvelle

Image : Nintendo / Katsuya Terada

Zelda II : L’aventure de Link est aimé par beaucoup – à tel point qu’il est souvent mentionné chaque fois que les «remakes de Zelda» sont discutés – mais seuls les fans les plus purs et durs essaieraient de faire valoir qu’il n’a pas sa juste part de problèmes.

Il y a beaucoup de combats à défilement latéral (parfois fastidieux) et le niveau de difficulté a fait l’objet de critiques particulières au fil des décennies. Si vous faites partie de ces personnes qui, malgré leurs efforts, ne se sont jamais vraiment liées à la deuxième quête NES de Link, alors vous pourriez être intéressé d’apprendre ce développeur indépendant Ok Impala! a créé un hack ROM non officiel qui modifie le jeu pour le rendre plus agréable.

Zelda II – La malédiction d’Amida est le résultat de 18 mois d’efforts et vise à « se concentrer sur les aspects amusants de Zelda II et à laisser de côté les choix de conception frustrants ». Dans Amida’s Curse, l’exploration est bien plus importante que le combat, et il y a un tout nouveau monde à explorer avec une multitude de villes et de temples. En plus d’offrir des visuels améliorés, Amida’s Curse présente également une nouvelle bande-son composée par Bentglasstube.

Voici le synopsis :

Un jour, Link trouve un portail vers un pays étrange. Curieux, il commence à explorer le monde magique d’Amida. Il ne sait pas qu’il est dans une toute nouvelle aventure qui l’emmènera dans des endroits qu’il n’aurait pas pu imaginer. Amida a un lien émotionnel profond avec notre héros. Link pourra-t-il percer les secrets d’Amida et retourner dans son propre monde ? Zelda II – Amida’s Curse est une toute nouvelle aventure de Zelda II. Le jeu a été entièrement reconstruit, avec un nouveau monde, de nouveaux graphismes et une bande-son originale de bentglasstube. Amida’s Curse se concentre sur l’exploration avant le combat. Le gameplay a été modifié pour en faire avant tout une expérience de jeu amusante. Ainsi, la difficulté est inférieure à celle du Zelda II original, il n’y a pas de morts bon marché et le broyage n’est pas nécessaire. – 9 nouveaux temples à explorer (vs 7 dans Zelda II vanille)

– 11 nouvelles villes à visiter (vs 8 en vanille Zelda II)

– Nouvelle bande son

– Tout nouveau surmonde

– Nouvelle histoire

– Nouveaux graphismes

– Tuiles animées sur l’overworld

– Difficulté équilibrée, pas de morts bon marché

– Pas de rencontres aléatoires sur l’overworld

– De nombreux ajustements de gameplay (en s’appuyant sur Zelda II Redux)

– Les vies que vous trouvez sont permanentes

– Pas de meulage nécessaire

– Rééquilibrage de l’ennemi, fini les énormes pools de HP

– Appuyez sur A en tant que fée pour revenir instantanément à votre forme normale

– Les pierres du temple donnent une EXP fixe

– La fée ne peut pas voler à travers les portes

– Enregistrez n’importe où en appuyant sur haut et A dans le menu Démarrer. Sachez cependant que vous serez renvoyé au point de départ du jeu. Donc, n’utilisez cette option que lorsque vous souhaitez arrêter de jouer

– Et bien plus…

Zelda II – Amida’s Curse est jouable via l’émulation, mais il fonctionne également parfaitement sur le matériel d’origine si vous avez accès à un flash cart, comme un Everdrive.

