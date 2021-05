Ce hack de tube de dentifrice à 7 $ sur Amazon souffle les esprits – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué indépendamment via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Je suis totalement accro à TikTok et cela n’a rien à voir avec l’un des créateurs populaires qui passent du temps et de l’argent incalculables à essayer de devenir viral. Non, j’adore TikTok parce que c’est un trésor sans fin rempli de petits gadgets et gadgets géniaux dont vous ne saviez pas que vous aviez besoin.

Je vous ai déjà montré un tas de bonnes choses que j’ai découvertes dans les vidéos virales sur TikTok. Des exemples récents incluent le brillant appareil à 35 $ qui rend si facile de cuisiner un steak et un poulet parfaits à chaque foiset l’incroyable Kit Bondic cela rend si facile de réparer à peu près tout. Oh, et en parlant de réparer les choses, n’oublions pas le Folle découverte d’Amazon à 6 $ qui vous aide à réparer tous les trous dans vos murs en un rien de temps.

Maintenant, en plus de tout cela, j’ai trouvé un nouveau gadget super cool que vous souhaiterez toujours connaître. Ça s’appelle le Distributeur de dentifrice iHave avec support mural et c’est seulement 6,99 $ en ce moment sur Amazon!

Des gadgets comme le Distributeur de dentifrice iHave avec support mural ont fait leur apparition dans un tas de TikToks viraux ces derniers temps, principalement parce qu’ils sont géniaux. Celui-ci est particulièrement cool car il est si petit que vous pouvez le coller n’importe où. Je l’aime aussi car l’installation ne nécessite aucun outil ni perçage.

Mais attendez… qu’est-ce que c’est que c’est?!

Comme son nom l’indique, c’est un petit distributeur de dentifrice qui se monte sur votre mur. Insérez votre tube de dentifrice préféré et il vous en distribuera le contenu. De cette façon, il n’y a pas de pression ou de roulement à craindre et il n’y a pas non plus de gaspillage car le distributeur aspire le dentifrice et ne laisse rien derrière.

C’est si simple et pourtant si brillant. C’est certainement le genre de chose que vous souhaiteriez savoir plus tôt. Et si vous partagez votre salle de bain avec une ou plusieurs personnes, jetez un œil à la Distributeur de brosse à dents et de dentifrice multifonctionnel WEKITY plutôt. Il contient deux tubes de dentifrice différents avec quatre brosses à dents et quatre tasses, et ce n’est que 17,99 $ en ce moment sur Amazon grâce à une bonne affaire!

Distributeur de brosse à dents et de dentifrice multifonctionnel WEKITY

Cet appareil multifonction fait tout, de la tenue de vos brosses à dents et dentifrice à la distribution de votre dentifrice rapidement, facilement et avec précision Il peut contenir jusqu’à 4 brosses à dents, jusqu’à 2 tubes de dentifrice et jusqu’à 4 tasses – prenez soin de l’ensemble famille Garde votre évier et vos armoires sans encombrement Fabriqué en ABS de haute qualité qui durera longtemps et est facile à nettoyer Le nouveau design amélioré maintient les tasses plus solidement afin qu’elles ne tombent jamais Une pompe d’extrusion sous vide spéciale facilite la distribution du quantité parfaite de dentifrice tout en vous assurant de ne jamais en gaspiller en le laissant dans le tube Facile à installer sur n’importe quel mur en quelques minutes grâce à un excellent design de montage

Porte-brosse à dents mural, distributeur multifonctionnel de brosse à dents et de dentifrice WEKITY pour… Prix courant: 19,99 $ Prix: 17,99 $ Vous économisez: 2,00 $ (10%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Distributeur de dentifrice iHave avec support mural

Distribution de dentifrice sans contact pour aider à assurer une bonne hygiène et propreté La conception intelligente facilite la distribution de la quantité exacte de dentifrice que vous voulez afin qu’aucun ne soit gaspillé Bon pour les adultes et les enfants car il est si facile de contrôler la quantité de dentifrice que vous distribuez. Ne soyez pas plus simple – vous n’avez même pas besoin d’outils comme une perceuse ou un tournevis Se fixe solidement à votre mur avec une plaque de montage spéciale qui utilise un adhésif qui ne marquera pas votre mur Se sépare rapidement pour un nettoyage facile Le design élégant est superbe avec le décor dans n’importe quelle salle de bain

Distributeur de dentifrice iHave Support mural pour presse-dentifrice automatique pour salle de bain (gris) Prix: $ 6.99 Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

