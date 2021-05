Ce hack d’épicerie viral de TikTok ne prend qu’un seul achat de 18 $ sur Amazon – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué indépendamment via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Bien sûr, vous savez que les sacs en plastique à usage unique sont tous deux mauvais pour l’environnement. En fait, les sacs en papier à usage unique sont également mauvais. Tout le monde le sait – même si vous les recyclez, ils sont toujours mauvais. Aussi évident que cela puisse paraître, tant de gens ne veulent pas changer leurs habitudes car les sacs à usage unique sont si pratiques et les sacs en tissu réutilisables sont ennuyeux. C’est particulièrement vrai pour de nombreuses personnes pendant la pandémie, car elles ne veulent pas avoir encore plus de choses à laver à chaque fois qu’elles font leurs courses.

Même si c’est ce que vous ressentez, j’ai une nouvelle option pour vous qui est beaucoup plus facile que d’utiliser vos propres sacs en tissu que vous devez vous rappeler d’apporter avec vous, puis de les nettoyer lorsque vous avez terminé. En fait, vous trouverez peut-être que c’est encore plus facile que d’emballer vos courses avec les sacs en papier ou en plastique à usage unique que vous avez utilisés toute votre vie. Imagine ça! Une vidéo récente sur TikTok qui est devenue virale pourrait avoir la solution parfaite pour transporter vos courses depuis le magasin, et ça va ne vous coûte que 18 $ sur Amazon pour le retirer.

Vous connaissez la fameuse question que l’on vous pose à l’épicerie : papier ou plastique ? Eh bien, dans le New Jersey, où je vis, la réponse sera bientôt « ni l’un ni l’autre ». C’est parce qu’un arrêté a été signé par le gouverneur à la fin de l’année dernière qui interdit non seulement les sacs en plastique à usage unique, mais aussi les sacs en papier à usage unique. Vous avez bien lu… pas de sacs à usage unique dans le New Jersey !

La nouvelle loi interdisant les sacs à usage unique devrait actuellement entrer en vigueur en mai 2022, mais il y a toujours une chance que la pandémie de coronavirus repousse les choses un peu plus loin. Peu importe quand cela arrivera, cela arrivera. Les acheteurs devront apporter leurs propres sacs réutilisables dans les magasins, ou ils devront probablement acheter de nouveaux sacs réutilisables au magasin s’ils oublient d’apporter les leurs (préparez-vous à une grave rage de sacs, collègues NJers). Des lois similaires apparaissent également dans d’autres États, et de nombreuses personnes ont déjà décidé d’abandonner les sacs à usage unique en raison de leur impact sur l’environnement. Si vous voulez faire votre part mais que vous ne supportez pas de faire vos courses avec une brassée de sacs en tissu réutilisables, une nouvelle vidéo virale qui a explosé sur TikTok pourrait avoir la solution parfaite pour vous.

Alors, qu’est-ce que c’est que ce hack d’épicerie fou qui rend tout le monde fou ? Cela ne pourrait vraiment pas être plus simple. Vous n’utilisez pas de sacs en papier, vous n’utilisez pas de sacs en plastique et vous n’utilisez pas non plus de sacs en tissu. Comment êtes-vous censé emballer toutes vos courses sans sacs en papier, sacs en plastique ou sacs en tissu réutilisables ? C’est assez simple, en fait : vous ne le faites pas.

Au lieu d’emballer tout ce que vous achetez, remettez-le simplement dans votre panier pendant que la personne à la caisse scanne chaque article et le transmet. C’est vrai, rechargez votre panier sans utiliser de sacs ! Non seulement vous aidez l’environnement en évitant les sacs en papier ou en plastique à usage unique, mais vous gagnez également du temps en n’ensachant pas. C’est un avantage supplémentaire particulièrement opportun à la lumière de la pandémie de coronavirus, car vous passez moins de temps dans le magasin.

Je sais ce que vous vous demandez… comment diable êtes-vous censé transporter vos courses chez vous et les faire entrer dans votre maison ou votre appartement si vous ne les emballez pas ?! C’est là que le petit truc de TikToker @ 1980sgamer entre en jeu. Voici la vidéo:

@1980sgamerC’est le meilleur hack d’épicerie à ce jour ! Cela ne cesse de s’améliorer. #aldishopping #bagless #laundrybasket #plasticbags♬ son original – Gamer des années 1980

Étonnante! C’est tellement intelligent et simple que cela devrait être évident, mais je n’ai même jamais envisagé l’idée et je doute que vous l’ayez fait non plus. Vous passez moins de temps dans le magasin, vous ne faites pas de mal à l’environnement avec des sacs à usage unique, et vous finirez probablement même par faire moins de trajets entre votre voiture et votre domicile au moment de décharger vos courses.

Si vous ne voulez pas utiliser votre panier à linge actuel pour cela, je ne vous en veux certainement pas. En fait, il n’y a aucune chance que je fasse ça non plus parce que ça va devenir sale. Au lieu de cela, il existe quelques excellentes options sur Amazon pour les paniers à linge à faible coût. Mes deux favoris sont Paniers à linge à poignée traversante Rubbermaid et Paniers à linge Rubbermaid Hip Hug, et ils sont tous les deux à peu près au même prix en ce moment sur Amazon.

