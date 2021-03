Ce Holi, savourez un gâteau unique ‘Rasmalai Thandai’! Cliquez ici pour une recette facile

Cette recette unique apporte le meilleur du monde. Un gâteau avec une touche desi! (Photo: Smoor)

Holi est là! La couleur est dans l’air, littéralement! Cette année, cependant, les choses sont un peu discrètes, car de nombreuses personnes maintiennent leur distanciation sociale en raison de la turbulence de la pandémie de coronavirus. Au cas où vous auriez également décidé de rester à la maison et de rester en sécurité ce Holi, nous avons une recette unique qui ajoutera de la douceur à vos festivités. Le chef Avijit Ghosh, chef pâtissier exécutif de Smoor’s, donne une touche desi à la recette étrangère du gâteau. Réunissant Thandai et Rasmalai, ce gâteau est un gagnant sûr. Alors sans trop tarder, voici la recette du Rasmalai Thandai Cake:

Ingrédients

250g de sponge vanille125g de chantilly45g de chocolat blanc90g de crme fraiche65g de mix Thandai100g de Rasmalai20g de pistaches30g de sirop de cardamome8nos Macarons aromatisants Thandai ou vanille

INGRÉDIENTS THANDAI MIX

100g de sucre30g de noix de cajou10g de graines de melon10g de pistache5g de fenouil5g de graines de pavot3g de cardamome en poudre1g de cannelle en poudre10g de compote de pétales de rose1g de safran

Méthode

Prendre l’éponge ronde à la vanille et la couper horizontalement en 2 gâteaux.Préparer la ganache au chocolat blanc en faisant bouillir la crème fraîche (au bain-marie) et en y ajoutant le chocolat blanc haché, bien mélanger et laisser refroidir.Ajouter la ganache au chocolat blanc et le Mélanger le thandai à la chantillyAligner l’éponge vanille imbibée de sirop de cardamome et la napper de crème de thandai.Découper le rasmalais et saupoudrer les dés de rasmalai sur chaque étage.Fermer le gâteau avec la chantilly.Décorer avec les rosettes fouettées et les macarons au thandai.Arroser un peu pistaches hachées.

Méthode pour le Thandai Mix

Faire tremper tout l’ingrédient du thandai dans de l’eauFaire la pâte avec ces ingrédients.Préparer un sirop épais avec le sucre et ajouter la pâte et cuire à feu doux pendant 20-30minsRefroidir et conserver au réfrigérateur.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.