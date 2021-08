Ce hub USB qui se clipse sur le moniteur et ne prend pas de place est le meilleur que nous ayons vu depuis longtemps | La technologie

Il existe de nombreux concentrateurs USB sur le marché, mais celui-ci est l’un des plus intelligents et des plus élégants que nous ayons vus. Et très pratique !

Pour une raison qui nous échappe, les fabricants insistent sur cacher les ports USB dans les endroits les plus inaccessibles. Ils le font à la fois sur les ordinateurs de bureau et les moniteurs, par exemple.

Ils restent toujours accrochés au mur, ou dans des endroits invisibles. Il est vrai que la raison principale est esthétique, de sorte qu’ils ne sont pas vus, mais ils perdent une partie de leur fonctionnalité, car vous devez déplacer le moniteur pour les voir ou y accéder.

C’est ce qui se passe dans le nouvel iMAC de 2021 (Analyse et avis), où les ports USB sont dans le coin inférieur droit, mais à l’arrière. Le constructeur Satechi les place à l’avant avec un astucieux moyeu USB, comme vous pouvez le voir sur la photo d’ouverture de l’actualité.

Le problème avec la plupart des hubs est qu’ils prennent de la place sur la table, ce que parfois vous n’avez pas.

Satechi évite cela en un système de préhension au moniteur. De cette façon, le hub n’a pas besoin d’être sur la table, et cela n’enlève rien à votre bureau.

En principe, il est conçu pour l’iMac de 2021. Mais comme on le voit sur cette image, son système d’accrochage au moyen d’une vis rotative s’adapte à n’importe quelle épaisseur de moniteur, il pourrait donc être utilisé avec d’autres ordinateurs et moniteurs :

Vous pouvez voir plus de photos sur Yanko Design.

Il se branche sur l’un des ports USB Type-C arrière et offre trois lecteurs USB Type A, un USB Type C et des lecteurs de cartes SD et micro SD.

Il atteint une vitesse de 5 Gb/sg sur les ports USB, et 104 Mb/sg sur le lecteur de carte. Il ne nécessite pas l’installation de logiciels ou de pilotes d’aucune sorte.

Câble tressé pour durer plus longtemps aux torsions et torsions qui s’exercent sur ce type de câbles. Il a une longueur de 3 mètres et une connexion USB vers micro USB.

Si vous êtes intéressé, Satechi le vend sur son site internet au prix de 54,99 $. Ce n’est pas donné, mais si vous avez un iMac, le prix n’est sûrement pas un problème pour vous… Il sera mis en vente à la mi-septembre.

Nous espérons voir ce genre de concentrateur USB peu encombrant disponible pour tous les types de moniteurs et de connecteurs USB.